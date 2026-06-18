Inauguran recambio de más de 600 luminarias LED en sector Valle Hermoso de La Ligua

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, llevó su agenda de trabajo en terreno a la comuna de La Ligua, donde junto con revisar diversos proyectos que se desarrollan en el territorio, inauguró y visitó importantes obras financiadas por el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso.

En primera instancia, la máxima autoridad regional junto con el alcalde de la Ligua, Patricio Pallares, inauguraron el proyecto de Reposición de Luminarias Públicas del sector Valle Hermoso, cuyas obras fueron financiadas por el Gobierno Regional de Valparaíso, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) por una inversión oficial de $572.599.000.

"Con el alcalde Pallares me ha tocado trabajar intensamente, ya llevamos cinco años trabajando juntos. Tenemos iniciativas de distinto tipo como transporte, alcantarillado como el de Placilla donde hemos destinado 4.500 millones de pesos. Hoy estamos inaugurando la colocación de 608 luminarias LED con una inversión del Gobierno Regional de más de 500 millones de pesos, y en esta plaza de Valle Hermoso se está trabajando para colocar juegos infantiles a través de un FRIL. El trabajo en esta provincia es permanente. Agradezco a los concejales y estoy contento de seguir trabajando por el bienestar de quienes habitan esta provincia”, señaló Mundaca.

El proyecto contempló el recambio de 608 luminarias viales nuevas con tecnología LED de alta eficiencia energética, instaladas sobre la postación existente de la empresa eléctrica de la zona. Esta intervención permitirá reemplazar luminarias de tecnología tradicional por equipos más eficientes, modernos y adecuados a los estándares vigentes de alumbrado público para vías de tránsito vehicular. Además, la iniciativa contempla el retiro y reubicación de 123 luminarias LED existentes, con el objetivo de redistribuirlas de acuerdo con las necesidades lumínicas de cada sector.

Por su parte, el alcalde de La Ligua, Patricio Pallares, comentó “agradecer al Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, a los consejeros de la provincia de Petorca y de la región y a todo equipo técnico que está detrás de este trabajo. Hoy día le damos dignidad a la gente de Valle Hermoso. Lugares donde era muy peligroso, lugares donde no tenían luminarias, hoy día la gente puede tener un lugar digno, donde los niños pueden estar seguros y los adultos mayores también pueden estar seguros. Creo que estamos avanzando, también se está construyendo una plaza aprobada por el Gobierno Regional y eso da cuenta que no hemos sido abandonados y esperamos seguir fortaleciendo esta linda localidad de Valle Hermoso”.

Además, el gobernador Mundaca visitó el Centro Comunal de Atención Primaria Animal de La Ligua, proyecto financiado por el Gore de Valparaíso a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), orientado a fortalecer la atención veterinaria primaria, la tenencia responsable de mascotas y el bienestar animal en la comuna.

Este centro, que fue inaugurado el 2024, permitió habilitar una infraestructura destinada a la atención veterinaria municipal, la cual se mantiene hasta hoy y ha permitido entregar atenciones a bajo costo, promoviendo la tenencia responsable de mascotas y fortaleciendo las acciones municipales de prevención sanitaria, bienestar animal y educación comunitaria.

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