Inauguran en Quillota nueva residencia de adultos mayores “Juan Pardo Arancibia” en homenaje a destacado vecino

La comunidad de San Pedro, en la comuna de Quillota, fue escenario de una emotiva ceremonia que marcó la inauguración oficial de la nueva residencia para adultos mayores de la Fundación Banamor. El recinto, que cuenta con un estándar superior de infraestructura y espacios diseñados para entregar comodidad y calidez a sus residentes, fue bautizado como “Residencia Juan Pardo Arancibia”, en homenaje póstumo a este destacado vecino, colaborador social y empresario de la zona, a seis meses de su fallecimiento.

La actividad reunió a diversas autoridades y representantes de la comunidad, entre ellos la delegada presidencial provincial, Pilar Cuevas Mardones; el alcalde de Quillota y presidente del directorio de la Fundación Banamor, Luis Mella Gajardo; consejeros regionales, concejales y vecinos. Durante la jornada, los asistentes destacaron el trabajo colaborativo que permitió concretar esta iniciativa, así como el compromiso de las distintas personas e instituciones involucradas en su desarrollo.

La ceremonia estuvo marcada por emotivas intervenciones que pusieron en valor el sentido comunitario del nuevo hogar y el legado de don Juan Pardo Arancibia. En ese contexto, la directora ejecutiva de la Fundación Banamor, Jocelyn Navarro López, destacó que, más allá de la infraestructura, lo fundamental es entregar un espacio donde las personas mayores reciban afecto, cuidado y acompañamiento. Al respecto, señaló:

"Dar las gracias al tremendo equipo de Fundación Banamor, a las personas que trabajan en la residencia porque hoy día más que nada estamos inaugurando un hogar; porque un espacio es un espacio, una infraestructura es una infraestructura, pero si a ese espacio no le damos amor no le damos calidez, no le damos preocupación las personas no se comprometen no vale de nada y hoy en día eso es lo que encontramos en este hogar un espacio para que nuestras personas mayores puedan vivir con tranquilidad".

Posteriormente, el alcalde de Quillota y presidente del directorio de la fundación, doctor Luis Mella Gajardo, recordó la figura de don Juan Pardo Arancibia, destacando su cercanía, generosidad y permanente preocupación por quienes más lo necesitaban. Asimismo, relevó el significado de que la residencia lleve su nombre, como una expresión del compromiso de la comuna con el bienestar de las personas mayores. En su intervención, expresó:

"Hoy día estamos para rendir homenaje a un querido amigo que ya no está con nosotros hemos hablado de él por muchas cosas y de estar también muy cerca de él al final de la vida yo sentí en mi corazón el cariño inmeso que siempre me dispensó como médico como vecino en la residencia al nombre de Don Juan esta casa representa lo que Quillota quiere realmente dar a cada una de las personas lo mejor y con una opción preferencial con los que menos tiene".

En la misma línea, el jefe comunal también hizo referencia a los desafíos que ha enfrentado durante su trayectoria al frente del municipio y a la forma en que, pese a las dificultades económicas, distintas iniciativas sociales han logrado concretarse gracias al esfuerzo y a circunstancias que permitieron sacar adelante los proyectos. Al respecto, agregó:

"Yo podría escribir un libro de la historia de la gestión municipal que me ha tocado encabezar y como cuando estábamos pobres sin un peso con deuda algo pasaba y la Providencia nunca nos ha abandonado".

En representación de la familia, Patricio Pardo Holguín agradeció el homenaje realizado a su padre, especialmente por concretarse a seis meses de su partida. En sus palabras, también valoró el cariño recibido por parte de la comunidad de San Pedro y la posibilidad de construir vínculos y desarrollar iniciativas solidarias junto a los vecinos, más allá de los lugares de procedencia. En ese sentido, manifestó:

"Son seis meses que se fue nuestro padre y que me tomó las palabras del concejal Carlos Pacheco de ayer que más lindo que honrar padre y madre, puedo hoy día en vida honrar a ti, a mi madre, a Naolín que ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de esta familia quiero dar las gracias a todos ustedes porque nos han permitido sentirnos como vecinos, trabajar como vecinos independiente del lugar donde estamos, conocido en Banamor, a mucha gente linda que colabora".

Finalmente, Patricio Pardo destacó la relación de colaboración que su familia ha mantenido durante décadas con el alcalde Luis Mella, relevando el valor de la solidaridad como uno de los sellos distintivos de Quillota y de su comunidad. Para cerrar, sostuvo:

"Yo agradezco a don Luis porque la realidad es que desde hace 30 años él siempre nos ha dicho que en la solidaridad también está la felicidad y eso se da en esta comuna, no se da en otra, yo la verdad es que conocemos, trabajamos en varias comunas pero lo que se da acá es distinto".

Con la inauguración de la Residencia Juan Pardo Arancibia, la Fundación Banamor y la comunidad de San Pedro dan un nuevo paso en el fortalecimiento de los espacios destinados al cuidado y bienestar de las personas mayores. La iniciativa representa no solo una mejora en materia de infraestructura, sino también una expresión del compromiso comunitario con la dignidad, la protección y la justicia social, proyectando nuevos desafíos y acciones en beneficio de los habitantes de Quillota.

(Imagen mejorada con Inteligencia Artificial)

PURANOTICIA