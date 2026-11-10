Impactante vuelco en caso de joven que resultó fallecido en San Felipe: atropello ahora es investigado por la PDI como un homicidio

Un impactante vuelco tuvo la investigación por la muerte de un joven de 23 años que fue encontrado sin vida durante la madrugada de este martes 10 de noviembre en la avenida Maipú de San Felipe. Lo que inicialmente fue informado como un atropello con fuga del conductor ahora es indagado por la Policía de Investigaciones (PDI) como un posible homicidio, ante la hipótesis de que el vehículo habría embestido intencionalmente a la víctima.

El nuevo antecedente fue confirmado por el subprefecto Patricio Cuevas, jefe (s) de la Brigada de Homicidios de la PDI Los Andes, quien explicó que la unidad especializada recibió instrucciones del Ministerio Público para investigar el caso.

"El fiscal de instrucción y flagrancia de Valparaíso solicitó la concurrencia de personal especializado de esta brigada, hasta la intersección de avenida Maipú con Chacabuco, en la comuna de San Felipe, por la muerte de un adulto masculino, NN, por un aparente atropello intencional ocurrido en la vía pública", señaló el oficial.

De acuerdo con lo informado por el oficial, los detectives desarrollarán distintas diligencias para reconstruir las circunstancias de la muerte y establecer quién o quiénes estarían detrás del hecho. Entre las actuaciones consideradas se encuentran el empadronamiento de testigos y el levantamiento de registros audiovisuales.

"Esta brigada realizará diversas diligencias investigativas, entre ellas empadronamiento de testigos, levantamiento de registros audiovisuales y lo necesario, a fin de establecer las circunstancias en las que esta persona resulta fallecida. Asimismo, la individualización del o los responsables del hecho", agregó.

Cabe recordar que el joven, de nacionalidad boliviana y 23 años, fue encontrado cerca de las 05:05 horas tendido sobre la acera con lesiones atribuibles a un atropello. Cuando llegó personal policial, el vehículo involucrado ya no se encontraba en el lugar, por lo que inicialmente se informó que su conductor habría escapado.

Con la nueva línea investigativa, el caso pasó a ser indagado por la Brigada de Homicidios de la PDI, que deberá determinar si efectivamente se trató de un atropello intencional y establecer la identidad de los eventuales responsables.

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