Impactante registro muestra potente descarga eléctrica en antena de Viña del Mar

Un impactante registro audiovisual compartido por un usuario captó el preciso momento en que un rayo impactó una antena en el sector de Nueva Aurora, en Viña del Mar. La descarga eléctrica sorprendió a los vecinos y dejó en evidencia la intensidad de la tormenta que afecta a la región de Valparaíso.

El hecho se produjo en medio del sistema frontal que avanza por la zona costera, caracterizado por precipitaciones concentradas en breves periodos y fuertes ráfagas de viento. Estas condiciones mantienen en alerta a la población ante los riesgos asociados a la caída de rayos en sectores urbanos.

Respecto del origen de esta inestabilidad, la coordinadora de Meteored en Valparaíso, Pamela Henríquez, explicó en entrevista con Puranoticia.cl que "el fenómeno se origina frente a las costas y está favoreciendo el ingreso de nubes de desarrollo vertical, asociadas a condiciones de inestabilidad atmosférica".

Estas formaciones están detrás de la actividad eléctrica y de la posible caída de granizos en la región. Al respecto, Pamela Henríquez detalló que "las tormentas eléctricas y la eventual caída de granizos están vinculadas al desarrollo de nubes cumulonimbus, cuya intensidad y crecimiento vertical pueden favorecer distintos fenómenos meteorológicos".

Aunque el incidente no dejó personas lesionadas, el registro volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad durante este tipo de eventos meteorológicos. Ante este escenario, las autoridades reiteran la importancia de evitar la exposición al aire libre y mantenerse alejados de estructuras metálicas o de gran altura mientras se mantenga el frente.

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