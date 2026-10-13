Imagen positiva de Macarena Ripamonti sube a 56% en octubre y sigue instalada entre las figuras políticas mejor evaluadas del país

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, alcanzó un 56% de imagen positiva en la última encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la segunda semana de octubre de 2026, consolidando su presencia entre las figuras políticas con mayor evaluación ciudadana del país.

El resultado representa un alza de tres puntos porcentuales respecto de la medición de septiembre, cuando registraba un 53%, y la sitúa en el cuarto lugar de la medición nacional de imagen de figuras políticas, que considera a representantes de distintos cargos y sectores políticos.

De acuerdo con los resultados publicados por Cadem, Ripamonti se ubica detrás del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (60%); el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel (59%); y la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (59%). En tanto, la jefa comunal viñamarina supera a otras figuras nacionales, entre ellas el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, quien alcanza un 53%.

La medición también registra un 32% de imagen negativa para la alcaldesa, frente al 56% de evaluación positiva, lo que evidencia un balance favorable entre ambas percepciones. Estos resultados permiten observar el posicionamiento que mantiene la autoridad comunal en el escenario político nacional, más allá de la evaluación de los alcaldes.

Los datos adquieren relevancia al considerar que la encuesta no se limita a medir autoridades municipales, sino que incluye a figuras de distintos niveles de representación pública. En ese contexto, la alcaldesa de Viña del Mar se mantiene entre los nombres con mayor evaluación positiva en una medición de alcance nacional.

El resultado constituye un indicador del nivel de reconocimiento y valoración ciudadana que registra Ripamonti, cuyo liderazgo se proyecta desde la administración de una de las principales ciudades turísticas del país hacia el debate político nacional.

Cabe hacer presente que la encuesta Plaza Pública Cadem mide la imagen de figuras políticas entre las personas que declaran conocerlas, considerando las respuestas de imagen positiva o muy positiva y negativa o muy negativa. Por ello, sus resultados permiten comparar percepciones ciudadanas, aunque no equivalen directamente a una evaluación exclusiva de la gestión municipal.

¿RIPAMONTI A LA MONEDA?

Esto abre una vez más la pregunta de si Ripamonti se proyecta como una posible carta presidencial de cara a los comicios de fines de 2029. Consultado al respecto, el analista político y académico de la Universidad Andrés Bello, Felipe Vergara, señaló a Puranoticia.cl que "es un personaje que, además, ha ido posicionándose, que ha ido crecienco y que tiene lo que tiene la exPresidenta Bachelet, que es cercanía".

"Yo soy corredor y me topo con ella en carreras, también con el alcalde Vodanovic; y uno la ve, es una persona afable y que genera simpatía en la ciudadanía, y eso hoy día es muy importante, pero no me atrevería a decir que es de los rostros más fuertes en este minuto para una candidatura presidencial", agregó el experto.

No obstante, aclaró que "me parece que podría ir quemando etapas con otros roles protagónicos relevantes, como una Gobernación o posteriormente el Parlamento, aunque saltar al Parlamento es perderse un poco, ahí desaparece".

PURANOTICIA