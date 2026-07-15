Identifican 240 puntos críticos donde podría haber remociones en masa o caída de viviendas en la región de Valparaíso

A pocas horas del arribo del intenso sistema frontal que afectará a la región de Valparaíso, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, detalló las principales zonas de preocupación para las autoridades y aseguró que ya se encuentran activados los monitoreos y medidas preventivas en los sectores con mayor riesgo.

La autoridad explicó que una de las principales inquietudes se concentra en la alta cordillera, particularmente en las provincias de Los Andes y San Felipe, donde incluso existe una toma emplazada junto a un cauce. Asimismo, el representante del Presidente Kast indicó que también preocupa "el borde costero de Concón, en La Isla, que es una toma, pero habitualmente se inunda. Ahí sí, la responsabilidad es evacuar".

Millones también abordó la situación de distintos sectores de Valparaíso con riesgo de remociones en masa, señalando que "hemos recorrido con la alcaldesa Camila Nieto algunos puntos donde hay riesgo de remociones en masa, en algunas quebradas donde hay familias". En esa línea, explicó que "hemos recorrido y hemos ordenado a la empresa que tenía desprendimiento de tierra en su trabajo. Es decir, estamos visitando cada quebrada que está identificada, donde puede significar remociones en masa".

El delegado agregó que otra de las preocupaciones está relacionada con las zonas afectadas por el megaincendio de febrero de 2024. Al respecto, manifestó que "también nos preocupa, por eso nos acompaña Sernageomin, algunos lugares donde hubo el incendio en Viña del Mar y en Quilpué, donde podría haber afectación de remoción en masa, caída de viviendas o eventualmente afectación de personas".

Finalmente, informó que "se están tomando las medidas para disponer de los albergues, es decir, están identificados 240 puntos críticos y todos ellos están siendo monitoreados por los equipos municipales, Delegación y Gobierno Regional".

De esta manera, las autoridades regionales mantienen desplegados sus equipos en terreno y reforzarán el monitoreo durante el desarrollo de los sistemas frontales, con especial atención en los sectores identificados como de mayor vulnerabilidad frente a las intensas precipitaciones pronosticadas.

PURANOTICIA