Hospitales Gustavo Fricke de Viña del Mar y Van Buren de Valparaíso siguen bajo la lupa tras quedar entre los peor evaluados de Chile

A casi tres meses de que el Ministerio de Salud diera a conocer un ranking que dejó al Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar y al Hospital Carlos van Buren de Valparaíso entre los establecimientos de mayor complejidad con peor desempeño del país, Puranoticia.cl consultó a las autoridades regionales para conocer qué gestiones se están impulsando para mejorar la situación de ambos recintos de salud.

El estudio, difundido a principios de agosto de 2026 por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, evaluó a un total de 62 hospitales de mayor complejidad de Chile mediante 29 indicadores agrupados en cuatro áreas: sustentabilidad financiera, eficiencia operacional, gestión asistencial en red y calidad de la atención.

Los resultados situaron al Gustavo Fricke en el sexto lugar entre los hospitales peor evaluados, con un cumplimiento de 62,9%, mientras que el Van Buren ocupó el séptimo puesto, con un 63%. Ambos establecimientos, los principales y referentes para las ciudades más pobladas de la región, quedaron bajo el umbral del 63% de cumplimiento o apenas en ese nivel, evidenciando dificultades en sus gestiones.

Entre los factores que explicarían estas calificaciones se encuentran las deficiencias de infraestructura y los problemas administrativos. El resultado también abrió interrogantes sobre las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento de dos centros fundamentales para la atención de pacientes de la red pública regional.

Al respecto, el abogado y prosecretario de la Asociación de Funcionarios de la Salud del Hospital Dr. Gustavo Fricke y del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (Afusih), Gustavo Gómez, advirtió que el establecimiento de salud de la Ciudad Jardín "tiene la sexta peor gestión a lo largo del país y ojo que esta evaluación se realizó con datos del año 2025. Es decir, no estamos hablando de una gestión del año 2019".

Ahora, con nuevas autoridades al mando de los servicios de salud Valparaíso - San Antonio y Viña del Mar - Quillota, el foco está puesto en las acciones que se adoptarán para enfrentar las deficiencias detectadas y avanzar en una mejor utilización de los recursos públicos, con especial atención en la reducción de las listas de espera.

UNA REUNIÓN PENDIENTE

Uno de los cambios ocurridos desde la publicación del ranking fue la designación de los directores de los servicios de salud que tienen bajo su ámbito a ambos establecimientos.

El 7 de septiembre, Alfredo Molina Naves fue designado para encabezar el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (SSVQ), luego de un proceso de selección desarrollado mediante el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP).

Dos días después, el 9 de septiembre, Alis Catalán Araya asumió oficialmente la dirección del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA), tras ser seleccionada mediante el mismo mecanismo.

La llegada de ambas autoridades abre una nueva etapa para abordar los problemas de gestión de los hospitales Gustavo Fricke y Carlos van Buren. Así lo planteó el delegado presidencial regional, Manuel Millones, quien confirmó que se reunirá con las nuevas administraciones para conocer cómo enfrentarán las dificultades detectadas tanto en los indicadores hospitalarios como en otros antecedentes levantados.

"Creemos que los hospitales tienen autonomía hoy día y, por tanto, ahora con dos nuevas administraciones en dos Servicios de Salud que recientemente fueron nombrados por el actual Gobierno, como es el caso de Valparaíso-San Antonio y Viña del Mar-Quillota, vamos a tener una reunión", indicó la autoridad del Ejecutivo.

Asimismo, el delegado presidencial regional explicó que "esperamos tener una claridad de cómo vamos a enfrentar esta situación porque obviamente son los hospitales más importantes de la red hospitalaria de la región de Valparaíso y nos interesa que la infraestructura pública se use al máximo con un solo objetivo: atender bien a los pacientes, pero fundamentalmente reducir las listas de espera".

CONTROL DE GESTIÓN

Por su parte, la seremi de Salud de Valparaíso, doctora Mariol Luan, reconoció a Puranoticia.cl la importancia de ambos establecimientos dentro de la red asistencial regional y sostuvo que las dificultades que enfrentan no son nuevas.

"Estos dos hospitales son fundamentales, puesto que son los de alta complejidad de nuestra región. Sabemos que hay grandes barreras, tenemos este conocimiento que viene hace varios años", comenzó indicando la autoridad sanitaria regional.

De igual forma, la médico de profesión destacó que "afortunadamente hoy día tenemos dos nuevos directores por ADP, seleccionados para los Servicios de Salud, quienes tienen como uno de sus principales deberes el poder apoyar y verificar que las metas de estos hospitales -que si bien son autogestionados- se cumplan efectivamente con un adecuado control de gestión".

Luan vinculó este desafío con la necesidad de garantizar que los recursos destinados a salud se utilicen de manera eficiente. En ese sentido, subrayó que "nuestra ministra de Salud (May Chomali) y el Presidente (José Antonio Kast) nos han pedido hacer valer cada peso que invertimos en salud y eso pasa por una buena gestión".

Sin embargo, la seremi también planteó que los resultados de los indicadores hospitalarios deben analizarse considerando las condiciones de salud con que los usuarios ingresan a los establecimientos, pues "muchas veces nuestros pacientes tienen una complejidad avanzada con la cual llegan a los hospitales. Por eso siempre hablamos de la prevención y aunque parezcamos reiterativos, es muy importante llegar a tiempo porque eso marca la diferencia".

Como ejemplo, señaló que "cuando llego con una diabetes descompensada o con un infarto en curso, y además otras patologías, evidentemente voy a estar más tiempo hospitalizado, el hospital va a tener un peor desempeño respecto a ese paciente, porque ese paciente va a tener que estar más días hospitalizado".

La seremi agregó que este tipo de análisis considera, entre otros factores, la cantidad de personas hospitalizadas y los días de permanencia en los recintos, junto con el estado de salud previo de la población al momento de ingresar.

De esta manera, el desafío de las autoridades, tanto de Gobierno como de los dos Servicios de Salud, es mejorar el funcionamiento de dos recintos esenciales para la red pública de Valparaíso, con el objetivo que destacó el delegado presidencial: aprovechar al máximo la infraestructura disponible y reducir las listas de espera.

PURANOTICIA