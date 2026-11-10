Hospital Provincial Marga Marga obtiene autorización sanitaria para sus dependencias de Atención Abierta

Un paso trascendental hacia su apertura a la comunidad dio el Hospital Provincial Marga Marga, tras obtener la Resolución de Autorización Sanitaria para las dependencias del Centro de Atención Abierta (CAA), otorgada por la Seremi de Salud, luego de un exhaustivo proceso de revisión y fiscalización de sus instalaciones.

La obtención de esta resolución representa un avance fundamental en el proceso de puesta en marcha del nuevo establecimiento de alta complejidad, que brindará atención a la población de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué, permitiendo acreditar que las instalaciones autorizadas cumplen con los requisitos exigidos en materia de infraestructura, equipamiento, bioseguridad y condiciones necesarias para resguardar la seguridad de pacientes, usuarios y trabajadores.

La autorización comprende las salas de procedimientos gineco-obstétricos, de enfermería y de especialidades, como dermatología, otorrinolaringología, oftalmología y traumatología, además de Medicina Física y Rehabilitación, Odontología, Endoscopía y Gastroenterología. Asimismo, contempla las dependencias destinadas a consultas médicas y de especialidad.

A este importante avance se suma la autorización sanitaria de la sala de procedimientos del Resonador Magnético y su respectiva sala de recuperación, pertenecientes a la Unidad de Imagenología, que incorporará nuevas capacidades diagnósticas para la red asistencial.

Jimmy Walker, futuro del director del Hospital Provincial Marga Marga, indicó que "hoy contamos con la resolución sanitaria que nos autoriza a utilizar las dependencias de Atención Abierta, lo que representa un paso muy importante en la puesta en marcha del nuevo hospital. Sin embargo, sabemos que no se trata solamente de abrir las puertas, sino de asegurar que estén dadas todas las condiciones necesarias para comenzar a atender. Nuestro objetivo es avanzar, trabajando coordinadamente con las autoridades y resguardando siempre la seguridad de nuestros pacientes y funcionarios”.

Valeska Parra, referente de Autorización Sanitaria del Servicio de Salud, comentó que "este es resultado de un extenso periodo de coordinación interdisciplinaria y trabajo en equipo que involucró a múltiples estamentos, un liderazgo que sistematiza de manera ordenada y participativa el proceso de preparación, la adecuada coordinación institucional y el esfuerzo conjunto entre los profesionales del Servicio de Salud, la puesta en marcha del propio Hospital Provincial Marga Marga y los equipos del actual Hospital de Quilpué, demostrando que la cohesión es el motor principal de la salud pública”.

Cabe hacer presente que la autorización sanitaria del Centro de Atención Abierta no significa aún el inicio de las atenciones en el nuevo recinto, sino que constituye uno de los requisitos fundamentales para avanzar hacia su apertura. La fecha de inicio de funcionamiento será informada oportunamente a la comunidad, una vez que se encuentren aseguradas las condiciones necesarias para desarrollar este proceso de manera segura y resguardando la continuidad de la atención.

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