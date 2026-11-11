Hospital Fricke de Viña del Mar lidera ranking de reputación entre recintos de la V Región

Un doble reconocimiento recibió el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, tras obtener el primer lugar en reputación entre los hospitales de la región de Valparaíso y alcanzar el séptimo puesto a nivel nacional en el ranking Merco Salud. Este último resultado representa un importante avance respecto de la medición anterior, cuando el establecimiento se ubicó en el lugar número doce.

La distinción fue entregada este miércoles 11 de noviembre, durante una ceremonia que reunió a directivos y representantes del sector sanitario, tanto privados como públicos, para reconocer a las instituciones destacadas por su reputación, siendo una de sus consignas “una reputación es un patrimonio de trabajo, orgullo y futuro”.

Merco Salud es un estudio referente en el sector que evalúa la reputación de clínicas y hospitales a través de rigurosa metodología. Esta combina la valoración de médicos especialistas, médicos generales, enfermeros y farmacéuticos hospitalarios con el análisis de más de 800 indicadores objetivos de calidad y desempeño asistencial.

El director del Hospital Dr. Gustavo Fricke, Juan Carlos Gac, comentó que "estamos orgullosos, contentos y satisfechos por este reconocimiento que tiene el hospital y todos sus funcionarios, más de 4.000. El año pasado estábamos en el lugar número doce y este año en el número siete. Seguiremos trabajando para hacerlo mejor”.

Por su parte, la subdirectora médica, Dra. Tatiana Aldunate, sostuvo que "es un logro maravilloso. Estoy muy contenta por todo el equipo clínico que hace posibles estos indicadores. Hoy día nos sitúa en el séptimo lugar en un ranking nacional”.

Desde el SSVQP, su director, Alfredo Molina, subrayó que "la reputación no es algo que se genera de un día para otro, sino que es producto y fruto del trabajo constante y abnegado de años, que se va fortaleciendo año a año en el trabajo y la buena atención que entrega nuestro hospital”.

En tanto, Daniela Rosas, directora de Merco Salud Chile, expuso que "es un tremendo y merecido logro haber entrado a este top 10 y ser reconocidos también como líderes regionales en la Quinta Región. Así que muchas felicidades al Hospital Dr. Gustavo Fricke”.

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