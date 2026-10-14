Hospital de Petorca refuerza su atención clínica con nuevos monitores, catres eléctricos y equipos respiratorios

Durante este año, el Hospital de Petorca ha concretado una serie de inversiones de más de $30 millones de financiamiento del presupuesto local, destinadas a renovar equipamiento clínico y mejorar las condiciones de atención, tanto para pacientes como para funcionarios. Entre las adquisiciones destacan nuevos monitores de signos vitales, catres clínicos eléctricos, equipos de apoyo respiratorio y carros de curación.

Respecto al equipamiento médico, se renovaron tres monitores de signos vitales que tenían cierta antigüedad, adquiriendo modernos equipos multiparámetros, que permiten realizar un seguimiento más integral de los signos vitales y condiciones del paciente.

La subdirectora administrativa (s) del Hospital de Petorca, Gabriela Retamal, explicó que la renovación “viene a facilitar el diagnóstico de los pacientes”, pues permiten la medición exacta de signos vitales, de una forma mucho más sencilla y expedita.

A esto se suma la incorporación de cuatro catres clínicos eléctricos, que permitirán reemplazar parte de los antiguos catres manuales. Los nuevos equipos facilitan el posicionamiento y traslado de los pacientes, además de permitir ajustar su altura y posición con mayor facilidad, lo que también representa una mejora en las condiciones de trabajo de los funcionarios.

“Nosotros teníamos catres manuales, que tienen una manivela, se subía o se bajaba o se posicionaba el paciente. Ahora manejar los catres clínicos es más fácil, porque tienen más posiciones para estar más cómodos, se pueden mover más fácil o subir o bajar. Para los funcionarios también es una mejora, por salud funcionaria y para los pacientes”, señaló Retamal.

Durante el año también se incorporó una bomba de aspiración para pacientes que requieren manejo de secreciones respiratorias, además de nuevos carros de curación, contribuyendo a fortalecer los recursos disponibles para la atención clínica.

Las inversiones en equipamiento se complementan con una serie de mejoras en la infraestructura del establecimiento. Entre ellas, se encuentra la renovación de las cortinas clínicas en los boxes del Servicio de Urgencia y el cambio de la puerta de acceso al hospital, para una mayor confortabilidad de quienes se encuentran en la sala de espera.

Asimismo, se instaló un equipo de aire acondicionado en el área de reanimación de la Unidad de Emergencia, espacio que anteriormente no contaba con climatización adecuada. La medida busca mejorar las condiciones ambientales de un sector especialmente relevante para la atención de pacientes. También se renovó el equipo de climatización del vacunatorio, debido a la importancia de mantener condiciones apropiadas para la conservación de las vacunas.

Entre los próximos desafíos del establecimiento, se encuentra la implementación de una rampa de acceso universal, además de proyectos de mejoramiento del sistema eléctrico y de reparación de sectores de la techumbre que presentan filtraciones durante los períodos de lluvia.

De esta manera, el Hospital de Petorca continúa avanzando en la renovación de sus recursos clínicos y en el mejoramiento de sus espacios, con iniciativas orientadas a entregar una atención más segura, oportuna y confortable a la comunidad, junto con mejores condiciones para quienes desempeñan sus funciones en el establecimiento.

PURANOTICIA