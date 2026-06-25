Horror en Villa Rogers de Viña del Mar: adolescente de 16 años es asesinado a puñaladas y menor de 17 se entrega

La Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso, junto al Laboratorio de Criminalística, investiga un homicidio con arma cortante ocurrido en las inmediaciones de una cancha de la Villa Rogers, en la comuna de Viña del Mar.

El turno de Instrucción y Flagrancia del Ministerio Público solicitó la concurrencia de la PDI hasta el sitio del suceso, donde los equipos especializados establecieron que la víctima corresponde a un adolescente chileno de 16 años, sin antecedentes policiales.

En esa línea, el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, indicó que según el examen del médico criminalista, “presentaba dos heridas cortopenetrantes a nivel abdominal y torácico, y su causa de muerte estaría en correspondencia con un traumatismo torácico por arma cortante”.

Paralelamente a las diligencias iniciales, un adolescente chileno de 17 años se entregó en una unidad policial, señalando su presunta responsabilidad en los hechos.

Así es como se realizó un trabajo científico-técnico en el sitio del suceso, que incluyó empadronamiento de testigos y análisis de cámaras de seguridad, los detectives de la policía civil lograron posicionar al imputado en el lugar de los hechos.

En ese contexto, el subprefecto Gallardo sostuvo que con estos antecedentes, se gestionó una orden de detención, la cual fue materializada este miércoles. Ahora bien, el imputado será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar durante la jornada de este jueves para su respectivo control de detención.

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