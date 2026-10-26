Hombre ingresó al Hospital de San Antonio con dos impactos de bala en sus piernas

Un hombre mayor de edad ingresó al Hospital de San Antonio con dos impactos balísticos en sus extremidades inferiores, hecho que motivó el inicio de diligencias investigativas por parte de la Policía de Investigaciones (PDI).

Por instrucción del fiscal de turno de Instrucción y Flagrancia de Valparaíso, detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI de San Antonio concurrieron hasta el recinto asistencial para desarrollar las primeras indagatorias relacionadas con este caso.

El comisario Mauricio Poblete Zúñiga, de la unidad especializada de la policía civil, explicó que investigan "el ingreso de un sujeto de sexo masculino, mayor de edad, quien presenta dos impactos balísticos en sus extremidades inferiores".

Asimismo, sostuvo que "los detectives se encuentran realizando diversas diligencias de investigación para establecer la dinámica de los hechos y dar con el paradero de los imputados que ocasionaron los disparos".

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