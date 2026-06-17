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Hombre fue secuestrado tras robo en su casa de Limache: fue abandonado en Villa Alemana

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Delincuentes ingresaron a su vivienda, lo golpearon y escaparon con su vehículo y especies avaluadas en más de $13 millones. La PDI quedó a cargo de la investigación.

Hombre fue secuestrado tras robo en su casa de Limache: fue abandonado en Villa Alemana
Miércoles 17 de junio de 2026 09:38
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La PDI investiga un violento delito registrado en la comuna de Limache, donde un hombre fue asaltado en su vivienda, golpeado y posteriormente obligado a subir a su propio vehículo para ser trasladado hasta Villa Alemana.

Según los antecedentes del caso, un grupo de delincuentes ingresó al domicilio ubicado en el sector Valle Verde Mar, intimidó a la víctima y registró la propiedad en busca de dinero y especies de valor. Como no encontraron efectivo, aumentaron el nivel de violencia y lo mantuvieron bajo amenazas mientras revisaban las distintas dependencias.

Los sujetos sustrajeron teléfonos celulares, un notebook, artículos personales y una camioneta Ford Escape. Antes de escapar, forzaron al dueño de casa a acompañarlos en el vehículo, siendo abandonado más tarde en calle Cádiz, en Villa Alemana.

El avalúo de las especies robadas supera los $13 millones y, por instrucción de la Fiscalía, la Brigada Investigadora de Robos de la PDI realiza diligencias para identificar a los responsables.

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