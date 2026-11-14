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Hombre desaparecido en Playa Caleta Abarca desata operativo de búsqueda en Viña del Mar

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A raíz de la emergencia, la Playa Caleta Abarca se mantiene cerrada mientras trabajan los equipos de rescate.

Hombre desaparecido en Playa Caleta Abarca desata operativo de búsqueda en Viña del Mar
Sábado 14 de noviembre de 2026 14:04
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Equipos de emergencia mantienen un operativo de búsqueda y rescate en el sector de Playa Caleta Abarca, en Viña del Mar, donde el paradero de una persona se desconoce.

Un hombre junto a una amiga habrían ingresado al mar en hora de la mañana de este sábado, cuando, por razones que se desconocen, se perdió el paradero del sujeto, el que se mantiene desaparecido hasta el momento. 

A raíz de la emergencia, la Playa Caleta Abarca se mantiene cerrada mientras trabajan los equipos de rescate.

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