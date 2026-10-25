Hobby Planet llena de cultura geek Villa Alemana y continúa este domingo con cosplay, lucha libre y tributo a Queen

Personajes de películas y series, coleccionismo, cosplay, música, concursos y distintas expresiones de la cultura geek dieron vida este sábado a la primera jornada de Hobby Planet 2026 en Villa Alemana. La actividad, organizada por Planet Producciones con la colaboración de la Municipalidad, congregó a familias y fanáticos en el Centro Cultural Gabriela Mistral, confirmando que la comuna cuenta con panoramas para distintos gustos, edades e intereses.

El alcalde Nelson Estay valoró especialmente la respuesta del público y el carácter intergeneracional de la actividad. “Esto está maravilloso. Tenemos Indiana Jones, Batman y todos aquellos personajes que de alguna forma le dieron vida a nuestro crecimiento. Estamos felices de la respuesta de la gente y también de los expositores que confían en Villa Alemana para hacer este tipo de actividades. Aquí no solamente están los más jóvenes, también estamos los adultos recordando nuestra infancia y juventud, con tantas cosas que nos marcaron para siempre”, señaló. El jefe comunal invitó además a participar este domingo: “Vengan con su familia, traigan a los niños, porque está maravilloso. Creo que es algo inolvidable y una experiencia que no van a olvidar”.

El director de Cultura y Patrimonio de la Municipalidad, Marcos Muñoz, recordó que el encuentro tiene una historia ligada a la comuna. “Hobby Planet es heredera de lo que hacía el municipio hace muchos años atrás, que era HobbyCon. Es una actividad muy familiar, que siempre ha gustado mucho. Al principio era un día y lo aumentamos a dos”, explicó, destacando el crecimiento que ha tenido el encuentro.

Entre quienes recorrieron la muestra estuvo Juliana Delgado, quien llegó junto a su nieta y valoró encontrarse con una propuesta diferente. “Es bueno, entretenido. En general todo está novedoso, bonito, y es bueno que hagan estas cosas para distraer al público e incentivar a la gente a que venga a este tipo de actividades”, comentó. Su nieta, Alicia Céspedes, de 9 años, destacó especialmente las exhibiciones y colecciones. “Está muy bien que hagan estas exposiciones, porque hay algunos coleccionistas que buscan figuras y a veces no las encuentran. A mí me gustó más lo de Michael Jackson. Está bien que se haga acá, porque la mayoría de las actividades así se hacen en Santiago”, señaló.

El organizador de Hobby Planet, Óscar Lagos, agradeció las facilidades entregadas para desarrollar el evento y destacó su alcance. “Tenemos charlas, bandas tributo, concursos y muchos expositores que vienen desde distintos lugares, desde Osorno, Puerto Varas, Coquimbo. El alcance que tiene este evento es muy grande para la ciudad”. Sobre Villa Alemana agregó que “es el único municipio que nos brinda la oportunidad de desarrollar esto y para la gente gratis. Llevamos muchos años realizándolo acá y cada año la respuesta es siempre positiva”.

Desde Santiago llegó también Marti Sepúlveda, quien asistió junto a su hijo y un amigo. “He venido hace años, me ha tocado incluso exponer y siempre ha sido una actividad muy bonita, variada, con mucho entretenimiento y muy bien organizada. Se nota la preocupación y la diferencia con lo que uno está acostumbrado en Santiago, donde normalmente todo es un estrés. Acá ha sido muy agradable”, comentó.

HOBBY PLANET CONTINÚA ESTE DOMINGO

La segunda jornada comenzará este domingo 25 a las 11:00 horas y contará con concursos y trivias de cultura pop, además de una charla sobre bandas sonoras del cine de ciencia ficción, a cargo de los músicos Ivo Pirovich y Pablo Romero. La programación contempla también duelos de sables láser, lucha libre, la experiencia “Conviértete en un Jedi”, una charla de emprendimiento denominada De la imaginación a la impresión, y el Concurso Cosplay Adulto.

Durante la tarde se realizará además la charla “La evolución del cine slasher”, con Arturo Orellana y Álvaro Fernandois, mientras que el cierre, entre las 19:00 y las 20:00 horas, estará a cargo de Queen Rocks, con un concierto tributo a Queen. Todas las actividades son gratuitas y se desarrollarán en el Centro Cultural Gabriela Mistral y sus espacios exteriores, sumando una nueva alternativa para disfrutar el fin de semana en Villa Alemana.

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