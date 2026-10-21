Hobby Planet llega a Villa Alemana con cosplay, música, lucha libre y entrada liberada

Villa Alemana será escenario este fin de semana de Hobby Planet 2026, encuentro dedicado al coleccionismo, el cosplay, la cultura geek y el entretenimiento, que durante dos jornadas reunirá distintas expresiones artísticas y recreativas en el Centro Cultural Gabriela Mistral, ubicado en Santiago 674.

La actividad se desarrollará el sábado 24 y domingo 25 de octubre, entre las 11:00 y las 20:00 horas, con entrada liberada. La programación contempla coleccionistas destacados, lucha libre, cosplay, música en vivo, concursos, charlas, regalos, talleres y otras actividades pensadas para familias, jóvenes y fanáticos de distintos hobbies.

El alcalde Nelson Estay invitó a la comunidad a sumarse al encuentro. “Queremos invitar a todas las familias y especialmente a nuestros jóvenes a disfrutar de Hobby Planet 2026. Villa Alemana también tiene que tener espacios para estos intereses, para la música, los videojuegos, la ciencia ficción y todas esas expresiones que convocan a tanta gente. Van a ser dos días gratuitos, en pleno centro de la ciudad, para pasarlo bien, compartir y disfrutar en familia. Así que la invitación es a que vengan al Centro Cultural Gabriela Mistral y sean parte de esta fiesta”, señaló.

Entre las actividades destacará Hobbyrock, una instancia participativa en la que el público podrá tocar instrumentos, cantar y compartir junto a integrantes de Pintamonos. La programación también incluirá una charla sobre música de cine de fantasía y ciencia ficción, a cargo de Ivo Pirovich y Pablo Romero, quienes abordarán cómo la música construye atmósferas, emociones e identidad en este tipo de producciones. Pirovich es músico y compositor ligado al ámbito audiovisual, mientras que Romero ha participado en encuentros de cultura geek y contenidos vinculados a Star Wars y videojuegos.

El objetivo de Hobby Planet 2026 es promover la participación de la comunidad en una jornada recreativa y familiar, fomentando el encuentro comunitario y el acceso a distintas expresiones culturales y de entretenimiento. La iniciativa es organizada por Planet Producciones y cuenta con la colaboración de la Municipalidad de Villa Alemana, a través del Centro Cultural Gabriela Mistral y el Departamento de Cultura para su realización.

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