Histórico acuerdo permitirá que siete municipios de Valparaíso se incorporen a Sistema Integrado de Teleprotección

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, tras su visita en mayo a la Subsecretaría de Prevención del Delito para interiorizarse sobre el funcionamiento del Sistema Integrado de Teleprotección con Inteligencia Artificial (SITIA), se comprometió a concurrir con alcaldes de la Quinta Región que tienen en sus comunas sistemas lectores de patentes, con el objetivo de alcanzar un acuerdo con la entidad de poder integrarlos a este sistema.

Cumpliendo con este compromiso, la máxima autoridad regional concurrió hasta la entidad para sostener una reunión con el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, así como realizar una visita guiada y demostración operativa de la plataforma SITIA, acompañado de los alcaldes de La Calera, Johnny Piraino; la alcaldesa de La Cruz, Fiomena Navia; la alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rossat; el alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González; la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto; alcalde de Limache, Luciano Valenzuela; y el alcalde de Putaendo, Mauricio Quiroz.

Tras el encuentro, se firmó un acuerdo con la Subsecretaría de Prevención del Delito para concretar la implementación de SITIA en la región de Valparaíso, en los municipios asistentes a esta instancia y que cuentan con sistemas de televigilancia y lector de patentes.

El gobernador Mundaca comentó que “ha sido una mañana de trabajo donde se presentó a los alcaldes este Sistema Integrado de Televigilancia con Inteligencia Artificial y la posibilidad que tenemos de integrar a municipios que hoy día cuentan con sistema de televigilancia, pero reforzar sus capacidades desde el punto de vista de la prevención, me parece que es fundamental. Hemos firmado un documento que compromete la participación de estos siete municipios de incorporarlos al sistema SITIA. Es relevante trabajar en materia de prevención”.

SITIA, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública e implementada por la Subsecretaría, es una herramienta que busca integrar el potencial de la Inteligencia Artificial (IA) y de las nuevas tecnologías emergentes para la prevención del delito, la seguridad de las personas y de los territorios, a través de una alianza público-privada, que permite integrar un ecosistema de televigilancia, conectando cámaras de diversos municipios a un centro de monitoreo. Actualmente, cuenta con más de 2 mil cámaras integradas y más de 550 lectores de patentes integrados.

El subsecretario Guerrero comentó que “ha sido una reunión muy fructífera donde los alcaldes y el gobernador han manifestado su decisión de incorporarse, tanto la región de Valparaíso como sus distintas comunas, al programa que depende de esta Subsecretaría denominado SITIA que es un sistema integrado de televigilancia con inteligencia artificial. Al mismo tiempo hemos abordado en la reunión, promovida por el Gobernador Mundaca, aspectos relacionados con cambios legislativos, particularmente nueva reorganización y atribución de los gobiernos regionales”.

Por su parte, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, señaló que “hemos podido sostener una reunión sobre la preocupación que tenemos los alcaldes y alcaldesas respecto de la implementación de la ley de seguridad municipal, pero también firmamos un compromiso que tiene esta alcaldía, y otras de la región, de ser parte de un Sistema Integrado de inteligencia artificial que nos permite generar la interoperabilidad entre distintas cámaras o pórticos de seguridad en la región, lo que sin lugar a dudas, será un importante aporte en materia de seguridad para nuestra comuna”.

Esta red tecnológica permite apoyar tareas como la detección de vehículos con encargo de búsqueda por robo y se espera contar con herramientas que permitirán la búsqueda de personas desaparecidas o prófugas de la justicia.

En regiones, con el objetivo de asegurar el éxito territorial de SITIA, el sistema contempla una estrecha colaboración con los Gobiernos Regionales, aportando a su gestión la Planificación estratégica de inversiones, la toma de decisiones basada en datos, coordinación del ecosistema regional y transferencia de conocimientos y tecnología.

Desde el Gobierno Regional de Valparaíso recordaron que han priorizado diversas iniciativas que contribuyen al mejoramiento y modernización de las herramientas, equipos e infraestructuras. En así como señalaron que durante el periodo 2021-2025 han invertido y priorizado proyectos por $62 mil millones, focalizados principalmente en fortalecer la infraestructura, adquirir equipamiento técnico y renovar la flota de vehículos de emergencia. Esta inversión se ha realizado de manera descentralizada entre las provincias y comunas de la región de Valparaíso.

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