Histórica condena contra el «Tren de Aragua»: célula que sembró el terror en las calles de Viña del Mar suma 167 años de cárcel

Luego de una investigación que se extendió por cerca de dos años, el trabajo coordinado entre distintas unidades de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público permitió acreditar ante el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Viña del Mar la participación de 11 integrantes de una peligrosa célula del «Tren de Aragua» que operaba en Viña del Mar y otras comunas de la región de Valparaíso. Como resultado del juicio, los acusados recibieron condenas que, en conjunto, suman 167 años de cárcel.

La organización era integrada por 10 ciudadanos venezolanos y uno cubano, quienes mantenían una estructura dedicada principalmente al narcotráfico en la vía pública, especialmente en la Ciudad Jardín. Para controlar los puntos de venta de droga, utilizaban la violencia, el amedrentamiento y el temor como principales herramientas, llegando incluso a perpetrar un secuestro con homicidio, entre otros ilícitos.

Los acusados fueron llevados a juicio en el TOP de Viña del Mar por los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas, microtráfico, tráfico de armas, tenencia de armas de fuego, lavado de activos y secuestro con homicidio, entre otros.

El fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), José Uribe, explicó que entre los 11 condenados, "destacan las penas por más de 35 años al líder de la organización, Carlos Padilla, alias «El Toro»; a su pareja, que fue condenada a penas de 20 años; y al resto de los imputados que causaron homicidios a penas de 20 años. De ahí se va desglosando de acuerdo a su participación, pero son penas altísimas y todas penas que se deberán cumplir de forma efectiva".

El persecutor explicó que, al igual que otras células del «Tren de Aragua», la organización tenía como principal objetivo generar recursos económicos mediante el control de territorios para la venta de drogas en Viña del Mar y otras comunas de la región. Para ello, recurrían sistemáticamente a homicidios, extorsiones, secuestros y otras acciones violentas destinadas a desplazar a bandas rivales y consolidar su dominio.

Respecto de esta forma de operar, Uribe indicó que "esto se repite en todas las partes donde trabaja el «Tren de Aragua». En este caso, se usó ese modus operandi, lo cual levantó nuestras alertas y nos hizo actuar de una manera rápida y con el procedimiento que realizamos en agosto del 2024 detuvimos a gran parte de la organización".

En el marco de la investigación, algunos integrantes de la banda que inicialmente lograron evadir los procedimientos policiales fueron capturados antes de abandonar Chile, mientras que uno de ellos incluso fue extraditado desde Costa Rica para enfrentar a la justicia, siendo también uno de los condenados en la causa «Tren del Mar».

Asimismo, durante las diligencias se recuperaron armas de fuego utilizadas por la organización tanto para cometer homicidios como para intimidar a sus víctimas. Estas estaban en poder de «El Toro», quien además fue condenado por tráfico de armas.

Otro de los delitos acreditados en el juicio fue el lavado de activos. Sobre este punto, el fiscal Uribe precisó que "a diferencia del lavado de activos clásico de nuestras bandas locales, donde se hace básicamente para gastar el dinero de forma más anónima, el propósito del lavado de activos de estas organizaciones transnacionales es sacar dinero del país".

En ese sentido, explicó que investigaciones desarrolladas en dos procedimientos distintos –uno realizado en junio de 2025 y otro hace un par de meses– permitieron establecer que el dinero obtenido por la organización era depositado en cuentas bancarias abiertas por ciudadanos extranjeros, desde donde era transferido sucesivamente entre distintas cuentas hasta convertirse en criptomonedas, con el objetivo de sacar los recursos del país.

Por su parte, el prefecto inspector Guillermo Gálvez, jefe de la Región Policial de Valparaíso, destacó que "estamos muy contentos porque después del trabajo realizado con la policía, en conjunto con el Ministerio Público, y después de llevarlos a juicio, se logra una condena inédita dentro de la región. Yo creo que es la más importante que se ha logrado en contra del crimen organizado en la región de Valparaíso, con 167 años entre todos los detenidos, más los que ya habían sido condenados en juicios abreviados, creo es la más importante dentro de la región".

PURANOTICIA