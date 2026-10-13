"Hemos quedado al margen": Parlamentarios de Valparaíso cuestionan rebaja del TAG en Santiago y exigen soluciones para Quillota

Parlamentarios de la región de Valparaíso cuestionaron el último anuncio del Gobierno en torno a reducir hasta en 25% los cobros del peaje y TAG en la Autopista Central, medida que sólo beneficiará a los usuarios de esta ruta de la región Metropolitana.

La molestia se genera al recordar que la Quinta Región cuenta con el peaje Troncal Quillota, tramo perteneciente a la Autopista Los Andes, cuyo costo llega a los $8.050 durante el horario punta, siendo el más caro que registra nuestro país.

El diputado Nelson Venegas señaló que "esta no es ninguna solución para las regiones, sobre todo para una como la nuestra donde en el peaje de Quillota seguimos pagando un 3.5% adicional, superior al resto de las concesionarias".

Asimismo, el legislador PS por el Distrito 6 planteó que "esperamos que se siga negociando y se sigan obteniendo soluciones, sobre todo para las regiones donde nuevamente hemos quedado al margen de este tipo de negociaciones".

Junto a recordar que le ha planteado esta problemática en reiteradas oportunidades al biministro Louis de Grange, advirtió que "este es un acuerdo que tiende a favorecer principalmente a las concesionarias. Las concesionarias no pierden, lo único que hace es que se les alarga el contrato. Y esto significa que, al final, la gente igual va a tener que seguir pagando el TAG. Lo que pasa es que es más plazo, simplemente".

Quien también abordó la medida fue la senadora Camila Flores, quien además preside la Comisión de Transportes de la Cámara Alta. "Valoramos que el Gobierno haya logrado una rebaja importante en las tarifas del TAG de Autopista Central, porque representa un alivio concreto para miles de familias", comenzó diciendo.

No obstante, la legisladora de Renovación Nacional sostuvo que "Santiago no es Chile y no podemos seguir aceptando que todos los anuncios y beneficios se concentren en la región Metropolitana, mientras quienes vivimos en regiones seguimos pagando precios altísimos por transitar por nuestras propias carreteras".

La titular de la Comisión de Transportes indicó también que "espero que este sea solamente el primer paso y que el Gobierno cumpla su compromiso de extender estas rebajas a las regiones", recordando que "en Valparaíso tenemos peajes excesivamente caros, como el de Quillota, además de otros cobros que golpean diariamente el bolsillo de trabajadores y familias. Si fue posible alcanzar un acuerdo con Autopista Central, también se debe negociar con las demás concesionarias y conseguir una rebaja real para nuestra región".

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