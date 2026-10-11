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Hallazgo de cráneo humano moviliza a personal de Tenencia de Carabineros en Putaendo

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Tras una denuncia recibida por la Tenencia de Putaendo, se activó un operativo entre roqueríos del sector, a unos 10 metros de un barranco, donde fue hallada la osamenta.

Hallazgo de cráneo humano moviliza a personal de Tenencia de Carabineros en Putaendo
Domingo 11 de octubre de 2026 23:50
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Un insólito hallazgo durante el mediodía de este domingo mantiene un procedimiento activo  de Carabineros en la ruta E-411, camino a Cabildo en la región de Valparaíso, específicamente a la altura del kilómetro 56,6.

Todo comenzó con una una denuncia recibida por la Tenencia de Putaendo, donde se informó sobre el hallazgo de un cráneo humano, entre roqueríos del sector, a unos 10 metros de un barranco. 

Por orden de la Fiscalía Local, el sitio del suceso se mantiene aislado y resguardado esperando la asistencia de personal personalizado, para así poder realizar las pericias correspondientes.

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