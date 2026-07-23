Habitantes de la megatoma de San Antonio denuncian abandono total de Poduje: acusan nulos avances en proyecto habitacional

El trabajo que durante años desarrollaron las cooperativas y comités habitacionales del cerro Centinela junto al Estado para buscar una solución definitiva a la megatoma de San Antonio, considerada el campamento más grande de Chile, permanece completamente paralizado.

Así lo denuncian sus dirigentes, quienes aseguran que desde la llegada del nuevo ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, no han vuelto a ser convocados a las mesas de trabajo comprometidas, pese a la existencia de un decreto de expropiación, una resolución vigente y un proyecto habitacional que, afirman, beneficiaría a más de 5.300 familias.

El presidente de la Federación de Cooperativas del cerro Centinela, Mario Reyes, recordó a Puranoticia.cl que el proceso comenzó durante la administración del exPresidente Boric y que contemplaba una salida habitacional concreta para quienes habitan el asentamiento y también para los comités de vivienda de la provincia de San Antonio.

"El Gobierno anterior hizo un trabajo para los habitantes del cerro Centinela. Hay que recordar que fuimos invitados a habitar el espacio con una promesa de venta, con dos posibles figuras en las cuales nos iban a vender: una, los comités de vivienda; la otra, las cooperativas. Con esto sale un convenio de Resolución Exenta, la 203, con el decreto 88, que establece que además de darle solución habitacional a los habitantes del cerro Centinela, a través de las figuras de las cooperativas, también se les daba solución a los comités de vivienda de la provincia de San Antonio. Esto abarca alrededor de 5.300 soluciones habitacionales", sostuvo el dirigente de los vecinos sanantoninos.

DENUNCIAN ABANDONO

Reyes sostuvo que "los comités de vivienda de la provincia de San Antonio son los que no han sido atendidos, los que no tienen proyectos, los que no tienen suelo donde realizar estos proyectos; más las cooperativas que habitamos el cerro. Con este decreto y convenio se da solución habitacional a las 5.300 familias. Tuvimos mesas de trabajo y de planificación, quedamos con un borrador de proyectos donde nos mostraban densificación, solución mixta, departamentos de cuatro pisos y casas. Eso fue lo último que hicimos en marzo, cuando fue la última reunión. Pero desde ahí no hemos vuelto a tener esta mesa".

En esa misma línea, afirmó que el diálogo con el Ministerio de Vivienda se cortó por completo. Indicó que "no hemos tenido comunicación ni el contacto directo con el Gobierno. Hemos solicitado reunión con el Ministerio de Vivienda y no hemos tenido respuesta aún. Y la respuesta que tuvimos fue que ellos estaban interiorizándose del tema. Nosotros les hemos entregado la información correspondiente que teníamos sobre el proyecto habitacional, pero estamos en espera. Después de la expropiación se firmó el decreto y eso tiene un hilo conductor que teníamos que seguir, y para eso estaban estas mesas".

Sobre este punto, la dirigente del cerro Centinela, Paulina Espinoza, afirmó que "nosotros a través de la Federación, hemos pedido lobby con todos los ministerios, con toda la gente que corresponde. Nosotros necesitamos que también nos escuchen, que también nosotros podamos mostrar lo que según ellos no tienen, porque contamos con toda la documentación de todo lo que se ha trabajado durante este tiempo. Tenemos 3.500 familias identificadas para seguir adelante en este proyecto. Entonces, no estamos hablando de dos ni tres familias, estamos hablando de una cantidad enorme".

De igual forma, sostuvo que sólo "hemos hablado con el señor Manuel Millones, con el delegado; nos presentamos ante la Delegada de San Antonio; el Municipio también nos conoce porque somos parte de esa mesa técnica que se trabajó en el Estado antes que asumiera el nuevo Gobierno. El Estado hizo un compromiso con nosotros y nosotros nos afiatamos a ese compromiso. Hay un decreto firmado donde dice que el uso de la expropiación para poder expropiar somos nosotros, las cooperativas que estamos en este cerro, asentadas y viviendo hace seis años".

DECLARACIONES DE PODUJE

Otro de los puntos abordados en la entrevista fueron las declaraciones del ministro Iván Poduje, quien aseguró que en la megatoma viven personas millonarias e incluso propietarios de una segunda vivienda. Al respecto, la dirigente Espinoza subrayó a Puranoticia.cl que "todo lo que ha dicho el ministro, creemos que lo dice porque no tiene el conocimiento de todo el trabajo que nosotros hemos hecho. Podría demostrar que San Antonio hoy tiene vecinos que están organizados en comités habitacionales y que hoy son súper pocos los comités que no están siendo atendidos en la comuna y en la provincia de San Antonio".

De hecho, recordó que "somos cooperativas, pero también fuimos comité habitacional, y teníamos comité habitacional eficiente, porque sí la gran mayoría es de San Antonio, somos hijos de sanantoninos, somos vecinos de toda la vida, hemos crecido en San Antonio en la gran mayoría. Efectivamente, llegó gente de Santiago, llegó gente con segunda vivienda, pero hoy se hizo un trabajo para que esa gente ya no esté acá. Toda la gente que está organizada sabe que solamente vamos a avanzar en el camino de las personas que no tienen una segunda vivienda".

Reyes, por su parte, sostuvo que el propio Estado fijó los requisitos para que las familias pudieran permanecer dentro del proceso de regularización y posterior solución habitacional. "Ellos nos decían qué familia califica, según el filtro que había puesto Serviu, que era no tener segunda vivienda, habitar en el cerro, tener el Registro Social de Hogares, tener el ahorro para las cooperativas en Oriencoop y estar en el catastro".

En ese contexto, recalcó que las afirmaciones del ministro Poduje respecto de la existencia de personas con segunda vivienda desconocen el trabajo realizado, ya que fue el propio Serviu el que estableció filtros que impedían avanzar a quienes no cumplieran esos requisitos. Asimismo, sostuvo que el proceso de desalojo desarrollado durante las últimas semanas fue ordenado precisamente porque los vecinos se encuentran organizados y respetaron las condiciones establecidas.

PIDEN SER ESCUCHADOS

Frente a ese escenario, los dirigentes reiteraron el llamado al Minvu para retomar el trabajo que, aseguran, quedó inconcluso. "Nosotros pedimos al Ministerio de Vivienda y al Gobierno que nos escuchen, que nos atiendan, que si necesitan algo de nosotros, nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando. Nosotros queremos seguir trabajando, nosotros no queremos que el trabajo que se hizo durante todo este tiempo con el Estado de Chile quede paralizado. Nosotros queremos que este Estado siga con nosotros escuchándonos, avanzando porque estamos dispuestos a eso. Hemos tratado de hacer todo lo que se nos ha pedido. Todo, absolutamente todo. Lo que a nosotros nos dijeron que hiciéramos, nosotros lo hemos hecho".

En la misma línea, la dirigenta insistió en que las decisiones deben adoptarse una vez que las autoridades conozcan el trabajo desarrollado por las organizaciones. Subrayó que "queremos seguir avanzando, queremos que nos escuchen, queremos que nos abran la puerta. Que tomen decisiones una vez que nos escuchen. Que no se queden con que esta es la gente delincuente, la gente narcotraficante o la gente con segunda vivienda porque tiene los mejores autos. Acá hay gente de sacrificio, gente que sí hoy día puede tener un auto, ese auto les da el sustento para comer".

De igual forma, Paulina Espinoza reiteró que el objetivo es "volver a la mesa técnica, que respeten lo que firmamos nosotros, que somos parte, que nos escuchen, que les mostremos todo lo que nosotros hemos hecho durante estos seis años. Nosotros hoy día, si no quieren cooperativas, tenemos comités habitacionales. Están vigentes nuestros comités habitacionales. A nosotros el sistema nos hizo cambiar de comité habitacional a cooperativa para poder comprar el terreno. Las cosas no se dieron, los dueños elevaron sus precios, no pudimos concluir lo que pensábamos, pero hoy día estamos organizados, estamos respaldando a miles de familias. Entonces que nos escuchen, que nos abran las puertas, que tomen una decisión conociendo el trabajo".

LOS OTROS PROBLEMAS

Entre los problemas que tienen los habitantes de la megatoma de San Antonio agrupados en cooperativas se suman las consecuencias que dejaron los recientes sistemas frontales en el asentamiento. Espinoza indicó que "nosotros desaparecimos, no existimos. Y este temporal nos dejó totalmente incomunicados. Tenemos la escoba en el cerro, porque lamentablemente cuando hicieron las zanjas no se dieron cuenta de cómo funcionaba el cerro, cómo era, cómo eran las bajadas de agua. Acá llegaron, cortaron el cerro y lo destruyeron para hacer las famosas zanjas y hoy día la consecuencia es dejarnos a todos aislados".

Otra de las críticas formuladas, esta vez por el presidente de la Federación de Cooperativas, Mario Reyes, apunta a la falta de difusión que, a su juicio, han tenido las gestiones impulsadas por las entidades. Indicó que "nos están invisibilizando y no solamente las autoridades, sino que también los medios de prensa. Cuando los medios hablan de nosotros, cuando cubren que la casa la están desarmando, que el vecino grita, que el otro pelea; nosotros hemos hecho todo lo posible por contactarnos con ellos y no nos sacan al aire. Por ejemplo, para desmentir los cobros por reubicación".

"Hemos hablado con medios escritos también y no nos sacan las cuñas que a nosotros nos toman. Generalmente yo doy las cuñas a los medios escritos como El Mercurio de Santiago, y si no les parece lo que yo respondo, simplemente no aparece en la nota", prosiguió el dirigente vecinal.

Mario Reyes también destacó el esfuerzo económico realizado por las familias organizadas durante los últimos años para concretar el proyecto habitacional, precisando que "tenemos $251.629.300 y eso ni siquiera es el total de todas las cooperativas que han puesto el ahorro".

Con estas declaraciones, los dirigentes del cerro Centinela aseguran que el proyecto habitacional impulsado junto al Estado permanece completamente detenido, por lo que emplazan al Ministerio de Vivienda a reactivar las mesas técnicas comprometidas, insistiendo en que existe un trabajo previo, respaldado por decretos y documentación oficial, que –afirman– no puede quedar paralizado tras el cambio de autoridades.

PURANOTICIA