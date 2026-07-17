Habilitaron buses de apoyo entre estaciones de Villa Alemana y Limache por alteraciones en el servicio del Tren Limache - Puerto

Los problemas operacionales que enfrenta este viernes el Tren Limache-Puerto debido al sistema frontal, obligaron a EFE Valparaíso a implementar un plan de contingencia para facilitar el desplazamiento de los pasajeros en el tramo interior de la red.

Es así como la empresa de transportes informó que dispondrá de buses de apoyo para reforzar el transporte únicamente entre la estación Villa Alemana y la estación Limache, mientras continúan los trabajos para normalizar la operación ferroviaria.

Según explicó EFE Valparaíso, los buses saldrán desde calle Buenos Aires, en las inmediaciones de la estación Villa Alemana, realizando un recorrido directo hasta la vecina comuna de Limache, sin detenciones intermedias.

Asimismo, la empresa entregó instrucciones para la validación del viaje, indicando que los pasajeros que hayan marcado su ingreso en la estación Villa Alemana deberán registrar la salida en el corralito de la estación Limache.

En tanto, quienes aborden el bus sin haber validado previamente en Villa Alemana, deberán marcar la entrada y la salida en el corralito de la estación Limache.

La medida se adopta luego que la operación del Tren Limache-Puerto resultara afectada por la caída de un árbol sobre la vía entre las estaciones El Salto y Quilpué, situación que obligó a operar transitoriamente por una sola vía y a reducir la frecuencia de los servicios. Posteriormente, además, se registró una interrupción en el suministro eléctrico que provocó la detención momentánea de los trenes en toda la red.

Cabe hacer presente que EFE Valparaíso señaló que mantiene desplegados equipos en terreno para restablecer la operación habitual del servicio, mientras continúa monitoreando la evolución de la contingencia provocada por el sistema frontal.

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