Guardia de seguridad termina con lesionas graves ante desplazamiento de su caseta en San Felipe

Con lesiones de gravedad terminó un guardia de seguridad en la comuna de San Felipe, esto luego de que caseta en la que se encontraba realizando sus labores fuera arrastrada por el intenso viento que afecta a las instalaciones de la Feria Mayorista, ubicada en el sector de la Hacienda de Quilpué.

La emergencia ocurrió minutos antes de las 7:30 horas de este jueves, cuando la caseta se desprendió de su base, desplazándose dos metros del lugar en el cual se encontraba, todo esto con el trabajador en su interior.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, el guardia de seguridad estaría con lesiones de carácter grave, de forma preliminar sería una fractura en el brazo derecho y una fractura de cadera en el costado izquierdo, por lo que está siendo atendido en el Hospital de Los Andes.

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