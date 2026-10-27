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Guardia de seguridad de un mall chino perdió la vida tras ser apuñalado al intentar impedir un robo en Valparaíso

Guardia de seguridad de un mall chino perdió la vida tras ser apuñalado al intentar impedir un robo en Valparaíso

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El fatal incidente se registró la tarde de este martes en la intersección de calle Quillota con Eusebio Lillo, en las cercanías de la avenida Argentina.

Guardia de seguridad de un mall chino perdió la vida tras ser apuñalado al intentar impedir un robo en Valparaíso
Martes 27 de octubre de 2026 21:18
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Un guardia de seguridad perdió la vida tras ser apuñalado en la ciudad de Valparaíso.

El fatal incidente se registró la tarde de este martes en la intersección de calle Quillota con Eusebio Lillo, en las cercanías de la avenida Argentina.

El trabajador de un mall chino fue atacado con un arma blanca tras intentar impedir un robo en el local comercial.

Personal del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) llegó hasta el lugar de la emergencia, realizando las maniobras de reanimación, sin embargo, la persona falleció en el lugar.

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