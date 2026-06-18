Grave crisis hídrica golpea a Olmué: contrato terminado por irregularidades deja sumida en la incertidumbre a sectores rurales

Una compleja crisis de abastecimiento de agua potable mantiene en alerta a las comunas de Olmué y Limache, en la provincia de Marga Marga, luego de que la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga pusiera término anticipado y de forma drástica al contrato con la empresa Sociedad Constructora y Transportes M&M Limitada, encargada de la distribución del vital elemento mediante camiones aljibe en el marco del programa de Escasez Hídrica.

La medida se adoptó tras una serie de fiscalizaciones presenciales y monitoreos GPS que revelaron graves irregularidades sanitarias y operativas, pese a que el contrato de la empresa originalmente finalizaba el 30 de junio.

Según explicó el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, las inspecciones permitieron detectar incumplimientos graves. "Las fiscalizaciones (...) permitieron constatar que la empresa (...) efectuaba la carga de agua en un punto de captación no autorizado y sin la correspondiente resolución sanitaria".

A esto se sumó una fiscalización de la Seremi de Salud, que detectó niveles insuficientes de cloro en el agua distribuida, lo que derivó en un sumario sanitario y la remisión de antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

Frente a la gravedad de los hechos, Azancot enfatizó que "nuestro deber es garantizar que los vecinos de la provincia reciban agua que cumpla con todas las condiciones sanitarias para el consumo humano. No existe motivo ni justificación alguna para tolerar o postergar decisiones que (...) tienen como objetivo proteger la salud de la población".

IMPACTO EN OLMUÉ

Pese a los fundamentos sanitarios de la decisión, el cambio inmediato de operador generó un fuerte desajuste logístico en Olmué, afectando directamente a familias rurales que dependen en un 100% del suministro mediante camiones aljibe.

El alcalde de la comuna, Jorge Gil, criticó la falta de una transición gradual y advirtió el complejo escenario operativo.

El jefe comunal señaló que fue notificado recién a las 19:37 horas del día previo al cambio de empresas, lo que dificultó la coordinación de rutas rurales:

"A nosotros nos pilla de sorpresa porque tenemos que reaccionar a cómo poder dar cumplimiento a algo que es fundamental y vital para nuestras familias", señaló Gil, agregando que "nos parecía poco prudente poner en menos de 12 horas a otra empresa cuando la logística en los sectores rurales es muy compleja".

Y agregó: "Esto provoca un malestar en nuestras familias, hay adultos mayores, hay niños, hay estudiantes (...) acá si el camión aljibe no llega, no tienen agua (...) dependen 100% de que el camión aljibe llegue a sus hogares".

INCERTIDUMBRE Y PLAN DE CONTINGENCIA

La situación se agravó durante las primeras horas del recambio de operadores. De las dos nuevas empresas designadas por la delegación, la firma “Gemini” logró iniciar operaciones en sectores rurales.

Sin embargo, la empresa “Trinchera”, proveniente de la Región del Ñuble y encargada de la zona rural más poblada y compleja, no pudo comenzar la distribución a tiempo debido a retrasos en el trámite administrativo de enrolamiento de patentes de ESVAL.

Ante el aumento de llamados de emergencia al Departamento Social, el municipio de Olmué evalúa solicitar apoyo de camiones aljibe de comunas vecinas —como ha ocurrido en crisis anteriores con Quillota, Villa Alemana, Limache o Casablanca— e incluso habilitar carros de Bomberos debidamente sanitizados para enfrentar la emergencia mientras se normaliza el servicio.

Finalmente, el municipio dispuso los siguientes teléfonos del Departamento Social para atención de la comunidad: +56 9 3436 0815 y +56 9 7613 5075.

PURANOTICIA