Grave crisis en la Municipalidad de Quilpué: masivos despidos de funcionarios a honorarios y a contrata serían inminentes

Un durísimo golpe recibió la administración de la alcaldesa Carolina Corti en Quilpué, luego que seis de los ocho concejales rechazaran las modificaciones presupuestarias planteadas para hacer frente al aumento de gastos asociados a una mayor contratación de personal a contrata, para lo cual se solicitó aprobar cerca de mil millones de pesos ($1.000.000.000), que sólo aprobaron dos ediles y la jefa comunal.

El rechazo de estas modificaciones presupuestarias abre un complejo escenario para el Municipio de Quilpué, ya que la falta de recursos en las cuentas destinadas al pago de personal podría derivar en un ajuste forzoso de funcionarios, mediante la desvinculación de un número aún indeterminado de trabajadores. Esta posibilidad ya había sido advertida hace dos semanas por la concejala Laura González, quien señaló a Puranoticia.cl que la situación presupuestaria podría obligar a adoptar medidas de este tipo, un escenario que ahora cobra mayor fuerza tras la votación del Concejo Municipal.

MODIFICACIONES PLANTEADAS

De esta manera, se pasó a discusión y votación del Concejo Municipal los subtítulos 2103-2104 y 2102, vale decir contratas, honorarios y honorarios de programas comunitarios. Para las primeras dos, la propuesta contemplaba que los saldos remanentes iban a un aumento de presupuesto en cuenta de gastos por 539 millones de pesos ($539.600.000) sólo para la 2103 de otras remuneraciones y 2104 de otros gastos en personal, conocidas ambas cuentas como pago a trabajadores en formato honorario.

Respecto al subtítulo 2102, la propuesta de disminución de presupuesto en cuenta de gastos era 459 millones de pesos ($459.569.000) de otros gastos en bienes y servicios de consumo, consultorías por distribuir, obras civiles por distribuir, proyectos urbanos y saldo final. A su vez, todo esto justificaba un aumento de presupuesto en cuenta de gasto por los mismos $459.569.000, que iban a la cuenta 2102, personal a contrata.

Esta última fue la modificación más compleja de discutir y el motivo por el que se decidió seperar los ítems, ya que con los cambios planteados al subtítulo 2102 se pasaba en cerca de 10% el límite establecido por ley respecto a las remuneraciones a contratas, en comparación a la planta. Así es como durante la tensa sesión de Concejo se advirtió que, de aprobarse la modificación presupuestaria planteada por la administración de la alcaldesa Carolina Corti, se estaría aumentando el gasto en personal a contrata –es decir la cuenta 2102– a 44,6%, vale decir, lo sobrepasaba en 4,6%.

DISCUSIÓN EN COMISIÓN

El concejal Francisco Villegas, presidente de la Comisión de Finanzas del Concejo Municipal de Quilpué, explicó que "al aprobar el presupuesto, aprobamos un saco de dinero que incorporaba a todo el personal proyectado a esa fecha, al 31 de diciembre. Sin embargo, luego, al justificar esta modificación presupuestaria, se nos comentó que desde enero del año actual, es decir, del presupuesto vigente, se comenzaron a realizar modalidades de contrataciones en distintas unidades más robustamente en seguridad pública... personal la contrata. Y esa contratación, evidentemente es un cargo de gastos extraordinarios al subtítulo 21, es decir, a la cuenta 2102, que no fue presentado en el año anterior cuando nosotros estábamos elaborando el instrumento vigente actual. Eso llevó a que se excediera el límite de gasto legal permitido".

A propósito de esto, los concejales consultaron si estas alertas fueron puestas a la administración municipal por parte de Recursos Humanos, preguntando lo mismo a Control. Tras varias insistencias, observaron que esto fue puesto en conocimiento de la administración, pero sólo a través de "conversaciones de equipo", no por medio de oficio a un correo electrónico de manera formal. "Eso llevó a que las comisiones fueran mucho más extensas y que diera la impresión de tener que sacar información a tirabuzón, donde nos vamos enterando de diversas cosas", agregó Villegas.

Explicado el asunto, se procedió a la votación de los ocho concejales más la alcaldesa Carolina Corti, dando como resultado seis votos de rechazo y tres de apruebo, correspondientes a los concejales Paola Toledo, Javier Cortés y la alcaldesa Corti.

RECHAZO MAYORITARIO

Entre los que rechazaron se encontraba la concejala Laura González (independiente, pero cercana a RN, el partido de la alcaldesa), quien tras dar una extensa argumentación respecto a la ilegalidad de la medida, señaló que "en plena discusión de la modificación presupuestaria nos llega el informe 10 de la Contraloría, que nos entrega datos alarmantes, (...) y todo esto recoge básicamente los cuestionamientos de esta concejal a aprobar la modificación 19, que es la 2103 y 2104; y la 21, que es la 2102. Y que finalmente, a mí me llevan a la decisión de rechazar ambas modificaciones".

Respecto a los motivos para rechazar, confesó que resulta "muy doloroso el escenario de realizar ajustes forzosos de personal, pero quiero ser muy enfática en que esto no es responsabilidad del Concejo Municipal. Aquí hubo una ejecución irresponsable del presupuesto municipal que finalmente nos coloca a nosotros en este escenario grave presupuestario de tomar esta decisión".

Asimismo, la concejala González expuso que "me tomé el tiempo de escuchar a casi todas las asociaciones de funcionarios y entiendo completamente la preocupación que tienen respecto de este escenario y quiero manifestar públicamente mi compromiso con ustedes de velar para que se respeten –en la medida de lo posible– las carreras funcionarias. Pero para mí es imposible –jurídica y moralmente– aceptar estas modificaciones presupuestarias. Es por eso que rechazo".

PÉRDIDA DE CONFIANZA

Otro de los argumentos esgrimidos para rechazar las modificaciones presupuestarias provino de la concejala Mónica Neira, quien sostuvo ante sus pares que "creo que fue un presupuesto que estaba bien hecho, pero muy mal ejecutado. Las confianzas se han quebrado absolutamente, alcaldesa. Creo que teníamos mucha confianza, pero hoy día ni siquiera podemos confiar en lo que nos dice el contralor. Con todas las respuestas que nos han dado en las comisiones, ni siquiera en el contralor podemos confiar, menos en el administrador. Y, por supuesto, que se han quebrado las confianzas en usted como presidenta de este Concejo, por cómo se han ejecutado las cosas".

En tanto, el concejal Renzo Aranda planteó que "el presupuesto municipal es un instrumento en el cual tenemos que basarnos, para eso lo construimos, para eso establecemos jornadas de trabajo durante los meses anteriores a la aprobación y no se juega con el presupuesto, porque el presupuesto nos mantiene ordenados, nos mantiene sin tentaciones, como por ejemplo, contratar a más personal, no estando presupuestado. Yo en esta ocasión, presidenta, voy a rechazar el 3.2 de la modificación número 19 y también voy a rechazar el 3.5 de la modificación número 21".

Así, rechazaron las modificaciones los concejales Francisco Villegas, Renzo Aranda, Marco Antonio Aguirre, Mónica Neira, Paula Castro y Laura González, situación que enciende completamente las alarmas respecto al futuro de muchos funcionarios municipales, a los que la alcaldesa Corti les dedicó algunas palabras.

LA DEFENSA DE LA ALCALDESA

"Lo que acaba de ocurrir tiene consecuencias concretas. Si el Municipio no cuenta con los recursos necesarios en estas cuentas, llega un momento en que no puede cumplir adecuadamente sus funciones que la ley le encomienda en la continuidad del servicio, ni mantener servicios mínimos que todos los días requieren nuestros vecinos", comenzó diciendo la jefa comunal al argumentar su voto a favor.

De igual manera, expresó que "estoy completamente disponible para corregir cada observación de Contraloría, mejorar nuestros procedimientos, asumir diferencias que correspondan, pero no voy a dejar desamparados a nuestros funcionarios mientras hacemos esas correcciones. Detrás de una cuenta presupuestaria, hay personas, hay funcionarios que todos los días mantienen funcionando este municipio. Y hay vecinos que necesitan que sus servicios municipales continúen".

La máxima autoridad comunal cerró su intervención insistiendo en que "por eso vamos a seguir corrigiendo, vamos a cumplir nuestra carta Gantt, vamos a consultar a Contraloría y vamos a utilizar todas las vías que el ordenamiento jurídico nos entregue. Pero en este punto, voy a defender a los funcionarios y voy a defender el funcionamiento de la Municipalidad de Quilpué. Por esas razones, mi voto es a favor".

Con el rechazo de las modificaciones presupuestarias, la administración de Carolina Corti enfrenta ahora el desafío de resolver el escenario financiero que afecta las cuentas destinadas al pago de personal, mientras persiste la incertidumbre sobre las eventuales desvinculaciones que podrían producirse. El conflicto, marcado por los cuestionamientos de los concejales a la ejecución del presupuesto y la advertencia de la alcaldesa sobre las consecuencias para el funcionamiento municipal, deja en el centro de la discusión el futuro laboral de un número aún indeterminado de funcionarios.

PURANOTICIA