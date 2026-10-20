Granizos sorprendieron a Papudo en medio del sistema frontal: cayeron 20,3 mm de agua

Con una sorpresiva caída de granizos y precipitaciones que acumularon 20,3 milímetros de agua, Papudo vivió una jornada enmarcada en el sistema frontal que afecta a la región de Valparaíso y a gran parte de la zona central de nuestro país.

A ello se sumaron ráfagas de viento que alcanzaron los 42,1 kilómetros por hora, en un escenario que, pese a la intensidad de las condiciones meteorológicas, no ha dejado emergencias de consideración en la comuna, según el último balance municipal.

De acuerdo con la información entregada por el Municipio papudano, hasta el cierre del reporte no se registraban emergencias de mayor consideración, mientras que las quebradas permanecían sin activarse y los sectores identificados como puntos críticos no presentaban alteraciones que comprometieran la seguridad de la población.

La alcaldesa Claudia Adasme destacó que "estamos viviendo un sistema frontal que incluso nos ha sorprendido con una granizada que no veíamos hace más de 10 años en nuestra comuna. Afortunadamente, el balance hasta ahora es positivo dado que no tenemos emergencias de gravedad, las quebradas no se han activado y nuestros puntos críticos permanecen estables".

Pese a ello, manifestó que "no podemos bajar la guardia razón por la que junto a nuestros equipos municipales seguiremos atentos a la evolución de las condiciones climáticas”.

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