Gore de Valparaíso anuncia primera asignación de recursos del 2% de emergencia para la Municipalidad de Viña del Mar

El Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, anunció la primera asignación de recursos del 2% de emergencia para la Municipalidad de Viña del Mar, con el objetivo de apoyar las labores de limpieza de los esteros Marga Marga y Reñaca, tras los efectos del sistema frontal que afecta a la región.

La autoridad regional informó que los recursos permitirán financiar maquinaria pesada destinada a la remoción de material acumulado en ambos cauces, medida acordada en el marco del Cogrid Regional para fortalecer la respuesta frente a la emergencia.

Asimismo, destacó que esta constituye la primera inversión realizada con recursos de emergencia del Gobierno Regional, reafirmando el compromiso de apoyar a los municipios en las acciones de recuperación y mitigación de riesgos.

"A propósito de los efectos provocados por los temporales en la ciudad de Viña del Mar y hoy día cuando podemos definir los recursos de emergencia que tiene el Gobierno Regional en el territorio que equivalen al 2% de nuestro presupuesto, algo así como 2.000 millones para todo el año, hemos tomado la decisión de, en el marco del Cogrid también y concordado en el Comité de Gestión de Riesgos de Desastres hemos tomado la decisión de financiar la maquinaria pesada que se va a utilizar en la ciudad de Viña del Mar en rigor dos excavadoras con orugas y operadores y seis camiones tolvas de 12 metros cúbicos cada uno con operadores".

"Hemos tomado la decisión precisamente de financiar esta maquinaria pesada que tiene por finalidad fundamentalmente limpiar el estero Reñaca y limpiar el estero Viña del Mar, en rigor el estero Marga Marga cuestiones que son tremendamente importantes y relevantes ante situaciones de inestabilidad climática como las que estamos viviendo son nuestros primeros recursos que destinamos en este marco, en el marco de la emergencia y para precisamente solidarizar las necesidades que tienen los municipios de nuestra región".

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