Gore de Valparaíso abre concurso del 8% del FNDR con $2.500 millones para financiar más de 300 proyectos sociales

El Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso realizó el lanzamiento oficial del Concurso Vinculación con la Comunidad: organizaciones comunitarias, Línea 2, del 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 2026, orientado a las organizaciones comunitarias sin fines de lucro de la región.

Este fondo está destinado a subvencionar proyectos en el ámbito de la cultura, deporte, medio ambiente, seguridad y social, ejecutados por organizaciones sociales como juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, clubes deportivos, comités u organizaciones, cuyo objetivo sea desarrollaractividades que mejoren la calidad de vida de sus comunidades. Para este proceso 2026, el GORE cuenta con un marco presupuestario total de $2.500 millones, esperando financiar más de 300 iniciativas en este nuevo proceso.

El hito de lanzamiento, presidido por el gobernador Rodrigo Mundaca, se realizó en el Club Adulto Mayor Nuevo Renacer de Gómez Carreño, en Viña del Mar, organización beneficiada en el proceso 2025, quienes gracias a este fondo, materializaron un taller de estimulación cognitiva y bienestar emocional para personas mayores.

Sobre la relevancia de esta iniciativa, la autoridad indicó que “estamos lanzando el concurso del 8%. Este año vamos a destinar $2.500 millones para poder apoyar a organizaciones comunitarias que, hoy día, lo que hacen es fortalecer el tejido comunitario”.

Las postulaciones para el proceso 2026 serán 100% online. Para ello, el Gore de Valparaíso cuenta en su sitio web una plataforma exclusiva para el concurso: http://www.fondosconcursables. gorev.cl/ donde los postulantes podrán crear su cuenta de usuario para acceder al proceso, mientras que los territorios insulares tienen una excepción para postular vía correo electrónico. Además, a través de esta plataforma las agrupaciones podrán encontrartoda la información necesaria y hacer consultas a los profesionales de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional encargada de este concurso.

Las organizaciones postulantes deben contar con personalidad jurídica con una antigüedad no inferior a dos años y su directiva se encuentre vigente al momento de la postulación. Cada organización podrá postular un solo proyecto dentro de las líneas concursables, por un monto máximo de $8.000.000.

Una de las asistentes al lanzamiento, Maritza Vergara, integrante de la ONG Vivir con Sentidos, comentó que “son momentos de alegría, que nos hacen sentir importantes. Es una instancia entretenida y muy valiosa. Agradecer que haya un nuevo concurso para este año del 8%, que es muy importante para todas las personas mayores o mejores, como dicen. Esperamos seguir contando con ese apoyo del Gobierno Regional”.

Según indicó el Gobierno Regional de Valparaíso, todas las agrupaciones sociales son prioritarias y fundamentales para las comunidades, ya que sus actividades fortalecen la democracia y dan cabida a una mayor participación ciudadana. Es por ello que, durante la primera administración del Gobernador Mundaca, se aumentaron las líneas de financiamiento, así como el porcentaje de los fondos.

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