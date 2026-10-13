Gobierno se abre a la idea de unificar empresas portuarias: "La competencia Valparaíso - San Antonio es hacerse trampa"

La posibilidad de avanzar hacia una sola gran empresa portuaria para abordar el desarrollo de los terminales marítimos de nuestro país comienza a instalarse como un tema de discusión en la región de Valparaíso.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, se abrió a debatir esta alternativa, planteando que la competencia entre los puertos de Valparaíso y San Antonio requiere una revisión que permita transparentar los intereses involucrados y definir qué es lo más conveniente para la región y Chile.

El representante del Gobierno abordó el tema en Puranoticia.cl, a partir de los cuestionamientos de la Cámara Marítima al programa de desarrollo portuario, señalando que sus planteamientos deben ser considerados debido a la trayectoria de la entidad y a las dudas que existen en torno a los proyectos en Valparaíso y San Antonio.

"La Cámara Marítima plantea dudas sobre el programa del desarrollo de los puertos y creo que nos falta transparentar los intereses de todos. Hay que estar atentos a lo que plantea la Cámara Marítima, que tiene historia. Digo esto porque hoy día tenemos el desarrollo de la expansión por Valparaíso y el desarrollo del megapuerto de San Antonio, que está ahí en dudas", sostuvo Millones.

En ese contexto, el delegado planteó la necesidad de abrir una discusión sobre la forma en que se está abordando el desarrollo portuario, apuntando directamente a la competencia entre los dos principales proyectos de la Quinta Región y a la posibilidad de que exista una definición común respecto de su futuro.

"Hay que debatir ese tema porque nos estamos haciendo trampa nosotros en solitario. Por eso toma tanta fuerza lo que planteó el Presidente de que debiéramos tener una sola empresa portuaria porque esta competencia es hacerse trampa", afirmó Millones, sumándose a una tesis de la que Puranoticia.cl ya venía hablando hace más de un año a través de un editorial publicado el 9 de octubre de 2025.

La declaración abre espacio para discutir la propuesta de contar con una sola empresa portuaria, en un escenario en que la expansión del puerto de Valparaíso y el desarrollo del megapuerto de San Antonio forman parte de una misma discusión sobre las necesidades de infraestructura y la capacidad comercial del país.

En ese sentido, Millones enfatizó que "esta discusión es para ver qué es lo mejor para la región y para el país. Hoy día hay una incerteza, entonces necesitamos sacar los dos puertos. Ahora, a lo mejor no da el comercio para todo. Ya perfecto, ¿pero quién define?".

El delegado también reveló que abordó esta materia con el biministro Louis de Grange durante el fin de semana, insistiendo en que es necesario transparentar los antecedentes y los intereses que forman parte de la discusión.

En esa línea, recalcó que "es importante esta discusión y tenemos que transparentarla. Si bien, son dos empresas autónomas, pero también tienen privados".

Otro de los elementos que surgió en la conversación fue la posibilidad de que Iquique se transforme en un gran proyecto portuario a nivel nacional, considerando el corredor que se proyecta desde Brasil hacia el Pacífico.

Consultado sobre ese escenario y lo que podría significar para las aspiraciones de la región de Valparaíso en materia portuaria, Millones fue categórico en su respuesta: "Eso también es una amenaza".

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