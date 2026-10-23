Gobierno responde a alcaldesa Nieto por obras del MOP en Valparaíso: "Los trabajos se están haciendo en tiempo y forma"

Las labores de recuperación en la avenida Altamirano de Valparaíso, afectada por los temporales de julio que provocaron un grave socavón a los pies del cerro Playa Ancha, abrieron un nuevo frente de disputa política en el municipio porteño. Mientras la alcaldesa Camila Nieto cuestionó el ritmo de los trabajos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el concejal (RN) Leonardo Contreras advirtió sobre un eventual uso político de la emergencia, la controversia escaló hasta el Ejecutivo regional, luego de las acusaciones de un supuesto “castigo político” y recortes presupuestarios hacia administraciones críticas. Frente a este escenario, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, abordó los cuestionamientos.

La autoridad regional rechazó las críticas relacionadas con eventuales demoras y aseguró que las intervenciones se desarrollan conforme a los plazos establecidos. "Los trabajos se están haciendo en tiempo y forma como corresponde, tal como los establecen las bases, y por lo tanto aquí no hay ninguna duda de que esto se está llevando a cabo. En el caso del socavón, los plazos son de 6 meses y una inversión de $1500 millones de pesos, mientras que las obras en Carampangue contemplan tres meses de ejecución", detalló la vocera respecto de los proyectos en el sector costero y en la subida Carampangue.

Asimismo, Pérez descartó categóricamente que existan motivaciones partidistas en la distribución o ejecución de los recursos públicos. Sobre los dichos de la alcaldesa sobre un presunto 'castigo político' por parte del gobierno, la vocera regional descartó tajantemente las acusaciones, indicando que ‘’no hay ninguna razón para señalar que aquí hay una intención, todo lo contrario, el gobierno está trabajando muy coordinadamente con el municipio, con todos los actores, y por lo tanto no me parece prudente referirse en esos términos’’, indicó.

En esa misma línea, la secretaria regional ministerial enfatizó que las discusiones de carácter técnico deben mantenerse al margen de las disputas políticas y electorales. "Quiero descartar absolutamente cualquier intencionalidad política respecto a ese tema, creo que los temas técnicos de trabajo que se están llevando a cabo no pueden tener ningún tinte político, todo lo contrario y este gobierno está encima fiscalizando para que estos trabajos terminen a la brevedad posible", aseveró.

Finalmente, la representante del Ejecutivo entregó un mensaje de tranquilidad a los habitantes de la zona afectada y reconoció la complejidad logística que implican estas faenas. "Son trabajos que requieren de cierta maquinaria, y que requieren de cierto tiempo para llevarse a cabo. Quiero entregar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía de que las obras se están haciendo en tiempo y forma. Sabemos que necesitamos urgentemente estas obras para la zona de Playa Ancha", concluyó.

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