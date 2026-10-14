Gobierno Regional de Valparaíso compromete plan de desarrollo para Juan Fernández con 47 iniciativas de inversión

Este miércoles se realizó la firma de las cartas de compromiso del Gobierno Regional de Valparaíso y de los actores públicos vinculados al Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PDZE) del archipiélago Juan Fernández, un hito que busca consolidar el compromiso institucional con el desarrollo y la calidad de vida de los habitantes del territorio insular de la Quinta Región.

El proceso de formulación de esta propuesta inicial fue liderado por el Gore de Valparaíso, coordinado con la Subdere y el Municipio de Juan Fernández, quienes fueron apoyados a través de una mesa asesora local, compuesta por representantes de los servicios públicos y de administración del Estado presentes en el archipiélago, además de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil.

Esta propuesta, contempla una cartera de 25 proyectos y 47 iniciativas de inversión, por un monto estimado de $208.521 millones, con una vigencia de 10 años. Esta planificación busca responder a las necesidades prioritarias de la comunidad, promoviendo un desarrollo sostenible y considerando las particularidades geográficas, ambientales y sociales del archipiélago Juan Fernández.

El gobernador Rodrigo Mundaca destacó esta propuesta señalando que “hoy hemos dado a conocer el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, de Juan Fernández en particular, una iniciativa de inversión que se viene trabajando hace tres años. La insularidad de Juan Fernández, la insularidad de Rapa Nui son desafíos gigantescos para el Estado de Chile y también para el gobierno regional.

A ello agregó que "a propósito de esto, durante tres años hemos estado trabajando para precisamente presentar hoy el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas referido a Juan Fernández. Son 25 proyectos, 47 iniciativas en distintos estados. Son nueve servicios públicos involucrados en el financiamiento de esta cartera de inversión”.

Asimismo, la formulación del PDZE se enmarca en la Política Nacional de Zonas Extremas, cuyo reglamento fue promulgado en septiembre de 2024, mediante el Decreto N°43, que mandató al Gore de Valparaíso a elaborar un plan de desarrollo específico para Juan Fernández, reconociendo su condición de territorio insular extremo.

El plan incorpora iniciativas largamente anheladas por la comunidad de Juan Fernández, cuyo territorio e infraestructura pública sufrió graves daños a raíz del tsunami de febrero de 2010.

"Este es un gran momento porque es un reflejo inequívoco, que nadie queda atrás. Es un reflejo inequívoco que el Gore tiene un compromiso con la insularidad, pero por sobre todas las cosas, tiene un compromiso con el bienestar de las personas que habitan territorios tan lejanos como Juan Fernández, que no se sienten parte del territorio precisamente por años de abandono. Y eso lo vamos a corregir”, puntualizó el gobernador Mundaca.

Con la firma de este compromiso, tanto el Gobierno Regional, como las instituciones públicas involucradas, buscan fortalecer la coordinación para avanzar en una cartera de inversiones que contribuya directamente al desarrollo de Juan Fernández, resguardando su condición de territorio insular, área protegida y Reserva de la Biósfera.

PURANOTICIA