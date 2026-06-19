Gobierno llama a visitar la región de Valparaíso durante vacaciones de invierno y refuerza foco en seguridad

Autoridades de Gobierno realizaron un llamado a visitar la región de Valparaíso durante las vacaciones de invierno, destacando sus atractivos turísticos, servicios y la preparación del sector para recibir visitantes.

En ese sentido, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, comentó que “hoy lo que necesita el turista son certezas, seguridad y además un entorno que le permita estar y visitar Valparaíso. Y por eso queremos hacer un llamado a los santiaguinos, a los turistas, a que concurran a la región de Valparaíso. Tenemos distintos atractivos, cada municipio hace un esfuerzo importante. A nosotros nos corresponde dar seguridad, tranquilidad y, por cierto, con los privados ofertar su mejor menú y alojamiento para que vengan a la región".

Además, la autoridad, hizo un llamado al autocuidado, asegurando que “vamos a ser muy estrictos en el control carretero, nos importa que estas vacaciones sean un disfrute, no una desgracia. Vamos a continuar y redoblar los trabajos operacionales en las noches, de modo tal darle tranquilidad al turista. No vamos a bajar la guardia, al contrario, porque viene una mayor afluencia de público. Ese es nuestro compromiso, ese es nuestro rol. Ya hemos conversado con las autoridades policiales, también los municipios nos están ayudando en eso, en enfrentar mucha fuerza en los controles carreteros, donde hemos detectado conductores bajo efecto del alcohol y las drogas, vamos a ser implacables en sancionar”.

Por su parte, el seremi de Economía, Fomento y Turismo, Cristian Mella, destacó que "estas vacaciones de invierno no solo son una oportunidad para disfrutar de un turismo de naturaleza, gastronómico y patrimonial, sino que también aportan decididamente al impulso del desarrollo económico local. Es fundamental la proyección de más de 612 mil viajes desde la región Metropolitana hacia la región de Valparaíso, lo que representa un porcentaje importante de los desplazamientos turísticos a nivel nacional. Por eso, queremos invitar a quienes visiten nuestra región a disfrutar de sus distintos panoramas y atractivos, y hacerlo además con seguridad”.

La región cuenta con una amplia diversidad de atractivos distribuidos en sus distintos destinos turísticos, que abarcan desde el borde costero y el patrimonio urbano hasta el turismo de naturaleza, la gastronomía, el enoturismo y diversas actividades para disfrutar en familia.

En tanto, la directora regional de Sernatur, Carolina Carrasco, sostuvo que “Valparaíso es una región con una excelente conexión, con el aeropuerto, el paso Los Libertadores, la Ruta de la Fruta, entre otras, y esto favorece a que estemos en primer lugar nacional. Serían alrededor de 627 mil viajes con pernoctación, en el rango bajo, y en el rango alto podríamos llegar a 728 mil, contando además con 5 comunas en el top 10 de viajes en el país, destacando Algarrobo, El Tabo, Valparaíso y El Quisco, y en primer lugar a nivel país, Viña del Mar”.

Finalmente, la presidenta de la Asociación Gremial Hoteles de Valparaíso, María José Zapata, dijo que "proyectamos una positiva llegada de visitantes mayoritariamente de la región Metropolitana. Tenemos hartos visitantes del extranjero, sobre todo europeos. Tenemos también un porcentaje de argentinos que, con la apertura del Paso Los Libertadores, esperamos que crucen la cordillera durante estas vacaciones de invierno o durante el fin de semana largo. Nosotros tenemos más o menos acá un 45% de ocupación Abierto a las posibilidades que hagan sus reservas en todos los hoteles Ojalá con reserva directa, con programas de alojamiento para las familias, para las parejas que quieran venir acá a conectar con el mar”.

Las autoridades reiteraron el llamado a planificar los viajes con anticipación y preferir servicios turísticos formales, especialmente alojamientos y actividades de turismo aventura, que tiene obligación por ley de estar registrados en Sernatur, y así disfrutar de una experiencia segura durante estas vacaciones de invierno.

PURANOTICIA