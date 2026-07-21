Gobierno anunciaría suspensión de clases en toda la región de Valparaíso por daños en más de 200 establecimientos

El Gobierno anunciaría durante la jornada de este martes la suspensión de clases para todos los establecimientos educacionales de la región de Valparaíso, luego que más de 200 recintos presentaran distintos niveles de afectación a raíz de los intensos sistemas frontales que han golpeado la zona en los últimos días.

De acuerdo con información conocida por Puranoticia.cl, la medida sería comunicada por el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, una vez finalizada la reunión de coordinación que diariamente sostienen las autoridades con Senapred para monitorear la emergencia.

La eventual decisión buscaría evitar exponer a estudiantes, docentes y asistentes de la educación, considerando que numerosos establecimientos registrarían daños que impedirían desarrollar las actividades con normalidad, además de problemas asociados a accesos, conectividad y servicios básicos.

El anuncio también se produciría durante el día en que el Ejecutivo recibió una ola de críticas por la suspensión de clases informada durante la mañana de este martes, cuando miles de estudiantes y trabajadores ya se dirigían a sus establecimientos. Parlamentarios de la región cuestionaron la demora en la decisión, mientras que el propio delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, reconoció que la determinación idealmente debió haberse adoptado la noche anterior.

En paralelo, algunos sostenedores ya habían comenzado a informar suspensiones parciales para este miércoles. Es el caso del SLEP Costa Central, que comunicó el retorno de la mayoría de sus establecimientos, aunque mantendría sin clases a 27 jardines infantiles, escuelas y liceos de Concón, Puchuncaví y Viña del Mar debido a las consecuencias del sistema frontal.

Hasta el cierre de esta edición, la suspensión regional de clases aún no había sido oficializada por las autoridades, por lo que el anuncio se mantendría en carácter de inminente.

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