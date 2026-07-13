Gobierno anuncia apoyo económico, psicológico y social para familias afectadas por tragedia en la feria Caupolicán de Viña

Tras el accidente ocurrido la feria Caupolicán, en el sector de Achupallas, en Viña del Mar, que tuvo consecuencias fatales para seis personas y que dejó un saldo de siete heridos, autoridades de Gobierno acudieron este lunes hasta el Servicio Médico Legal (SML) de Valparaíso para acompañar y dar contención a las familias en este difícil momento.

En el lugar, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, junto al seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda, se reunieron con el director regional del organismo, Marcos Faúndez, para avanzar en los trámites que permitirá la entrega de los cuerpos de los fallecidos a sus familias.

La seremi Pérez señaló que "estamos entregando contención a las familias y, por supuesto, toda la ayuda necesaria que pueda entregar el Estado de tal manera de coordinar todos aquellos servicios, desde los funerarios hasta el apoyo psicológico. Para ello me acompaña el seremi de Desarrollo Social y Familia y el director del SML, para hacer entrega de los cuerpos durante esta tarde de manera expedita. Hemos levantado esta información a cada familia y disponer de nuestro apoyo en este momento tan difícil”.

Asimismo, el seremi Cerda mencionó que "hemos estado hablando con las familias, sobre todo con aquellas que tienen niños involucrados. Una de ellas requiere ayuda en relación a leche y pañales, que lo estamos viendo con el Ministerio del Interior. También estamos apoyando junto a la seremi de Gobierno en cómo seguir apoyando tras los primeros días, cómo las ayudamos en cuanto a sus emprendimientos o PYMES, que es algo que iremos evaluando caso a caso junto al director regional de FOSIS”.

Respecto a las personas fallecidas en el accidente, el director regional del SML de Valparaíso, Marcos Faúndez, comentó que el organismo "desplegó todos sus esfuerzos tanto técnico, como administrativo y pericial para, de forma oportuna y eficiente, entregar las pericias correspondientes y realizar las autopsias de rigor, de tal manera que hoy, tras las entrevistas con los familiares, prometerles entregar a sus deudos lo más pronto posible, por eso”.

APORTES PARA FAMILIAS AFECTADAS

En coordinación con el delegado presidencial regional, Manuel Millones, el seremi Nicolás Cerda se reunió con Patricio Salas, pareja de Camila Figueroa, una de las heridas en el accidente, y padre de dos lactantes que también se vieron afectados, para saber acerca de su estado de salud y cómo apoyarlos en estos momentos.

Patricio trabaja en construcción, por lo que el seremi se contactó con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Fernando Bustamante, para gestionar los permisos correspondientes que necesita Patricio para poder hacerse cargo de los cuidados de su pareja y sus hijos sin afectar su vínculo laboral.

Además, desde la misma Seremía se contactaron con el Instituto Profesional AIEP, en donde Camila Figueroa desarrolla sus estudios, desde donde anunciaron que se condonaría el saldo pendiente en sus años de carrera, además de apoyo psicológico y seguimiento académico personalizado para asegurar su progresión y permanencia.

PURANOTICIA