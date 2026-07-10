Gobierno acuerda con Rodrigo Mundaca y otros 10 gobernadores regionales un plan para generar 50 mil empleos en cuatro meses

Los gobernadores regionales del país se reunieron en el Palacio de La Moneda con el Presidente de la República, José Antonio Kast, para participar de una mesa de trabajo interministerial por el empleo, instancia donde se desarrollaron diversas propuestas para impulsar la empleabilidad y las economías locales.

La instancia contó con la participación de 11 gobernadores regionales; el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau; el ministro de Economía, Daniel Mas; el biministro del Interior y de Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín; y el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa.

La propuesta presentada por el Gobierno Central contempla generar al menos 50.000 empleos en un plazo de cuatro meses, con foco en las regiones más afectadas, combinando tres instrumentos de ejecución directa: Programa de Empleo Directo, Programas de Inversión Local-Subdere y Línea de Activación Laboral, esta última a través de recursos de los Gobiernos Regionales.

Tras la reunión, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, señaló que “este fue un encuentro que tiene que ver, básicamente, con generar presupuestos de inversión por el empleo. Hoy día Chile tiene algo así como 1 millón de chilenos desempleados, por tanto, es una preocupación de la mayor magnitud, preocuparnos por generar condiciones de empleabilidad. El Gobierno ha anunciado que en los próximos meses va a generar 50 mil empleos vía subsidio y nosotros lo que hemos dicho como Gobierno Regional es que cada Gobierno Regional y cada territorio tienen particularidades”.

Además, la máxima autoridad regional sostuvo que “hemos señalado también la importancia de la flexibilización de los instrumentos que administran los Gobiernos Regionales a la hora de tener que transferir recursos de un subtítulo a otro subtítulo. Sabemos que el compromiso por el empleo es un compromiso real de todas y todos los actores; sabemos que este compromiso por el empleo responde a particularidades territoriales. En el caso del Gobierno Regional tenemos el foco puesto en la empleabilidad, donde tenemos el índice de longevidad más alto del país; también el foco está en aquellos grupos que son de la máxima atención del Gobierno Regional”.

GESTIONES REGIONALES

En materia de empleo, el Gobierno Regional de Valparaíso informó mediante un comunicado que desde el 2021 a la fecha ha mantenido los programas Pro Empleo PIC2 -PIC4, orientados principalmente a mujeres jefas de hogar. Además, desde 2025 funciona una Mesa de Seguimiento Intersectorial del Programa, cuyo funcionamiento ha permitido avanzar en mejoras de fiscalización, logrando acuerdos relevantes para mejorar su gestión, incorporando criterios de priorización y el cumplimiento de las exigencias propias de la normativa que regula dichos programas.

A esto se suman las acciones realizadas a través del Consejo Regional de Capacitación, instancia presidida por el Gobernador Regional, la cual, en su primera sesión de 2026 estableció los lineamientos en materia de formación laboral a través de programas ejecutados por Sence para la región. Para ellos se cuenta con un presupuesto de $508 millones y se estableció que los programas tendrán foco en el empleo femenino y juvenil.

Además, los proyectos financiados por el Gore, como obras, infraestructura y saneamiento, entre otros, contribuyen directamente a la generación de fuentes de trabajo para hombres y mujeres de la región.

“Los empleos que estamos generando hoy día están asociados a distintos instrumentos. En el caso particular del Gobierno Regional de Valparaíso están asociados al Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL, donde ya hemos recibido para el año 2026 más de 100 postulaciones y tenemos 77 proyectos aprobados. Nuestra generación de empleo está asociado también al subtítulo 31, que tiene que ver con grandes obras de infraestructura. Con el subtítulo 31 y los FRIL generamos una gran cantidad de empleo. A nosotros nos toca mantener el programa Pro Empleo y lo estamos manteniendo desde el año 2021 a la fecha. Este año ya financiamos el primer semestre y ahora vamos a financiar el segundo semestre destinando más de 9 mil millones de pesos”, indicó el gobernador Mundaca.

PURANOTICIA