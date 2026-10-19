Gobierno activa coordinaciones y monitorea sectores críticos ante posibles remociones en masa en la región de Valparaíso

El despliegue de recursos y la coordinación de los organismos de emergencia marcan los preparativos de la región de Valparaíso ante el sistema frontal que se aproxima y que podría dejar lluvias intensas, granizos y tormentas eléctricas.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, informó que durante el fin de semana se desarrollaron reuniones de los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) en las distintas provincias y comunas, mientras que este lunes se realizará una instancia regional para revisar los requerimientos.

La autoridad explicó que las acciones responden a instrucciones del Ministerio del Interior y que se ha solicitado a las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Obras Públicas disponer de maquinaria y recursos humanos para enfrentar eventuales emergencias.

De igual forma, la máxima autoridad de Gobierno en la región agregó que se mantienen bajo monitoreo distintas cuencas y puntos críticos de la región, con el fin de prevenir accidentes y posibles remociones en masa asociadas a las lluvias.

"Estamos haciendo todos los preparativos para que esta lluvia, que además vendrá con granizo y tormenta eléctrica, no tenga ninguna afectación a las personas", afirmó Manuel Millones en un punto de prensa en Valparaíso.

SUSPENSIÓN DE CLASES

Uno de los temas consultados a la autoridad fue la posibilidad de suspender las clases este martes, tal como ya se anunció en diez comunas de la región Metropolitana.

Millones recordó que "la suspensión de clases le corresponde al Ministerio de Educación. Hoy día no hay elementos como para poder suspender mañana, pero vamos a ver cuál es el comportamiento porque se supone que mañana es el peak".

En paralelo, confirmó que se suspenderá una actividad programada para este martes 20 relacionada con los preparativos de la festividad de Lo Vásquez, debido a que se espera que esa jornada concentre la mayor fuerza de las precipitaciones.

AVENIDA ESPAÑA

Millones también abordó la situación de la Av. España, particularmente ante la preocupación por posibles nuevos derrumbes. Recordó que se encargó al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) un estudio de toda la ladera del cerro para evitar nuevas situaciones como la ocurrida frente a Caleta Abarca.

Asimismo, indicó que la responsabilidad de las obras corresponde al Municipio de Viña del Mar, por tratarse de un bien nacional de uso público, aunque adelantó que el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) colaborará con financiamiento.

El delegado explicó que la colaboración financiera también se relaciona con el próximo cierre del retorno del puente Capuchinos, medida que podría generar una mayor afectación al tránsito si no se concreta la reparación pendiente en Av. España.

ALTAMIRANO Y CARAMPANGUE

Consultado por los trabajos que se desarrollan en avenida Altamirano y en la calle Carampangue, ambas ubicadas a los pies del cerro Playa Ancha, el delegado presidencial entregó antecedentes sobre las intervenciones y sus plazos.

En Carampangue, señaló que se está evaluando el cauce de aguas lluvia. En avenida Altamirano, en tanto, las obras están a cargo de la Dirección de Obras Portuarias (DOP), mientras que la Dirección de Vialidad deberá licitar la reparación del camino.

Respecto de las críticas emanadas por la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, respecto a la lentitud que ha existido en los trabajos de avenida Altamirano, Millones sostuvo que "siempre se señaló que el trabajo de Carampangue iba a ser de 90 días y en el caso de Altamirano de 180 días. Esperamos que se cumpla ese proceso".

La autoridad añadió que se está buscando agilizar la habilitación del paso de buses en avenida Altamirano, con el propósito de aliviar las dificultades que enfrentan los vecinos de Playa Ancha. Asimismo, indicó que la Seremi de Obras Públicas deberá entregar mayores detalles sobre los trabajos que se realizan en la vía costera.

TRANSPORTE PÚBLICO

Otro de los asuntos abordados por el delegado Manuel Millones fue el funcionamiento del transporte público durante el último sistema frontal, luego de los cuestionamientos por la disminución de frecuencias en determinados horarios.

En ese sentido, está prevista una reunión para revisar cómo evitar que se repita esa situación y recordó el subsidio asociado a los horarios y a las flotas.

La autoridad sostuvo que se revisará el cumplimiento de los servicios mediante los registros GPS de los buses, con el objetivo de identificar a las líneas que no respetaron las frecuencias o la flota comprometida y determinar las sanciones correspondientes.

"Ahora deberíamos conocer de cuánto es la sanción que se le va a aplicar a todo el transporte público que no cumplió. Recordemos que hay un retraso de prácticamente 30 días, cada bus tiene un GPS y por tanto vamos a saber qué transporte no cumplió para informar de las sanciones respectivas a cada línea que no cumplió con la frecuencia ni con la flota", señaló la máxima autoridad del Ejecutivo en la Quinta Región.

De esta manera, mientras la región se prepara para la jornada de mayor intensidad del sistema frontal, las autoridades mantienen las coordinaciones para disponer de recursos ante eventuales emergencias y revisar medidas relacionadas con la conectividad, las obras en ejecución y el funcionamiento del transporte público.

PURANOTICIA