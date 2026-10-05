Gobernador Mundaca tras "dura e intensa" reunión con el Ministro de Hacienda por Presupuesto: "Atentará contra el empleo"

La discusión de la Ley de Presupuesto 2027 sigue abriendo brechas entre los Gobiernos Regionales (Gores) y el Ejecutivo, luego de que los representantes locales manifestaran ante el Ministerio de Hacienda su rechazo al marco presupuestario propuesto para el próximo año. El principal cuestionamiento apunta a una reducción de los recursos disponibles para los 16 Gores, situación que, según sostienen, tendría efectos sobre proyectos actualmente en ejecución y sobre la generación de empleo en los territorios.

En ese contexto, el gobernador regional de Valparaíso y vicepresidente de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi), Rodrigo Mundaca, participó en una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cita que calificó como "dura e intensa". De igual manera, la autoridad sostuvo que los Gobiernos Regionales insistieron en la necesidad de contar con mayor capacidad para administrar sus recursos y cuestionaron directamente la propuesta presupuestaria.

"Ha sido una reunión dura e intensa, donde hemos insistido una vez más que los Gobiernos Regionales requieren agilidad, suficiencia y autonomía en materia presupuestaria. Hemos señalado con toda propiedad que este presupuesto no nos satisface en lo absoluto", afirmó Mundaca al término del encuentro con Quiroz.

Asimismo, el gobernador de Valparaíso puso el acento en que la propuesta planteada por el Gobierno "es un presupuesto que nos rebaja el marco presupuestario de todos los Gobiernos Regionales de Chile, los 16 Gobiernos Regionales de Chile".

Uno de los principales puntos abordados durante la reunión con Hacienda fue el eventual impacto que tendría esta disminución de recursos sobre proyectos de inversión que ya se encuentran en desarrollo en distintas regiones. De acuerdo con Mundaca, los Gores advirtieron que la reducción presupuestaria podría repercutir tanto en grandes obras como en las fuentes laborales asociadas a ellas.

"En la reunión se comentó que esta rebaja presupuestaria va a afectar directamente al empleo y grandes obras que hoy día se están ejecutando en distintos territorios", señaló la máxima autoridad elegida democráticamente.

Tras el encuentro, las partes acordaron "seguir conversando" en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2027. Sin embargo, Mundaca remarcó que los gobernadores "le hemos dicho con toda claridad al Ministro de Hacienda que nosotros somos autoridades políticas electas democráticamente y vamos a seguir insistiendo en la necesidad de poder recuperar nuestros presupuestos porque nos parece que hemos sido tratados arbitrariamente".

Mundaca insistió además en que el debate presupuestario no se limita a la disponibilidad de recursos de los Gores, sino que también tendría consecuencias sobre el empleo que generan las inversiones financiadas desde los territorios.

Junto a ello, advirtió que "es altamente probable que se pierdan empleos, porque cuando dejamos de seguir financiando grandes obras que generan fuentes de empleo, efectivamente esto va a atentar en contra del empleo", motivo por el cual concluyó diciendo que "podríamos decir con toda propiedad que esta propuesta de Presupuesto para los Gobiernos Regionales es una propuesta que va contra el empleo y va a incentivar el desempleo lamentablemente en nuestras regiones".

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