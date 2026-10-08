Gobernador Mundaca llegó a Santiago con alcaldes de la región de Valparaíso para rechazar millonario recorte al presupuesto

Desde que se inició la discusión presupuestaria en el Congreso, los gobernadores regionales, agrupados en la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi), han sostenido diversas reuniones tanto con el Ejecutivo con el Legislativo, para ahondar en la preocupación existente ante los nuevos ajustes fiscales que podrían afectar directamente la inversión regional y la generación de empleo.

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 contempla el recorte de cerca de $250 mil millones para inversión y fue ingresado esta semana al Congreso, por lo que las partidas fueron analizadas por la directiva de Agorechi, desde donde se advirtió que el ajuste afectaría directamente los recursos disponibles para financiar obras y proyectos en las regiones.

Este jueves, los gobernadores regionales se reunieron en el exCongreso Nacional, donde sesionó la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, lugar donde los parlamentarios abordaron la partida 31 que está destinada al financiamiento de los gobiernos regionales.

En la cita, los gobernadores regionales fueron acompañados por autoridades locales para dar cuenta del impacto territorial negativo que tendrá el recorte anunciado en el proyecto de ley para las regiones.

En el caso de la región de Valparaíso, el gobernador Rodrigo Mundaca fue acompañado de los alcaldes y alcaldesas: Leslie Pacheco de Nogales, Johnny Piraino de La Calera, Jorge Jil de Olmué, Mauricio Quiroz de Putaendo, Gonzalo Vergara de Panquehue, Marco González de Algarrobo, Rodrigo Díaz de Catemu, Edgardo González de Llay Llay, Patricio Pallares de La Ligua, además de consejeros regionales, junto con representantes de FENAFGORE.

Ante la discusión que se suscitó en el centro de Santiago, el gobernador Mundaca manifestó que “es evidente que hoy día ha quedado de manifiesto la tremenda distancia que tenemos con Dipres versus las opiniones que han entregado todos los gobiernos regionales. Tenemos una distancia bastante importante cuando la DIPRES dice que la rebaja presupuestaria es solo inferior al 5% en circunstancias que tenemos una rebaja presupuestaria del 9% más la incerteza que tenemos de los ingresos propios".

Asimismo, la máxima autoridad regional señaló que “esto va a atentar contra el empleo, va a atentar contra las grandes inversiones, va a atentar fundamentalmente se va a poner en contra del bienestar de aquellas personas que siguen confiando en los gobiernos regionales y que siguen confiando en la descentralización. Lamentamos esta situación. Le hemos pedido a la presidenta de la Comisión Mixta de Presupuestos Nacional, Yerna Provoste, que esto se corrija”.

Finalmente, afirmó que “es altamente probable que se rechace la partida número 31 de los gobiernos regionales porque es una partida que nos da cuenta de la importancia que tienen los territorios y de la importancia que tiene el presupuesto para los gobiernos regionales. Hoy estamos representados desde Arica y Parinacota hasta Magallanes y hemos demostrado que la descentralización es el hito político más importante del siglo XXI y sin embargo, hoy día tenemos un gobierno y una propuesta presupuestaria que da cuenta de que no confía en los territorios, de que no confía en las regiones y que Santiago sigue siendo Chile en circunstancias que Chile son sus regiones”.

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