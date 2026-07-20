Gobernador Mundaca exige fiscalización a empresas eléctricas por masivo corte de suministro en la región de Valparaíso

Un enérgico llamado a poner fin a la incertidumbre que enfrentan miles de familias de la región de Valparaíso realizó este lunes el gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, luego de ingresar un oficio formal a la Superintendenta de Electricidad y Combustibles (SEC), Marta Cabeza Vargas.

El objetivo de la solicitud es que se inicien los procesos de fiscalización correspondientes y se determinen las responsabilidades de las empresas distribuidoras de electricidad tras el intenso sistema frontal que afectó a la zona durante los últimos días.

Según cifras oficiales del Ministerio de Energía, más de 52 mil clientes permanecen sin suministro eléctrico en la región, producto del evento meteorológico que dejó ráfagas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora y precipitaciones que superaron los 140 milímetros. Entre las comunas con mayor número de afectados se encuentran Nogales (6.778 clientes), Quillota (5.885), La Calera (5.325), Limache (4.857) y Quilpué (4.651).

Frente a este escenario, el Gobernador Regional apuntó a Chilquinta Energía, Compañía Eléctrica del Litoral, Compañía General de Electricidad (CGE) y Energía de Casablanca (EDECSA), subrayando el impacto que genera la prolongada interrupción de un servicio básico en la vida cotidiana de la ciudadanía.

"No parece lógico de que haya familias que lleven desde el día jueves, estén sin electricidad en sus respectivos hogares y por tanto el oficio tiene por finalidad dilucidar cuáles son las responsabilidades en torno a esta situación, cuáles son las medidas que se tomaron por parte de las compañías también de manera preventiva para que situaciones de esta naturaleza no se prolonguen en el tiempo".

Asimismo, la autoridad enfatizó que la prolongada falta de electricidad afecta directamente la calidad de vida y la dignidad de las personas, por lo que exigió una rápida reposición del suministro en las zonas afectadas.

"Estar cuatro o cinco días privados de electricidad simple y llanamente provoca un trastorno mayor en los hogares de las chilenas y los chilenos, un trastorno mayor porque significa no contar con un servicio básico que es elemental (...) espero también respuestas efectivas por parte de esta empresa eléctrica porque lo que no puede ocurrir es que las familias sigan esperando la reposición de este servicio, un servicio esencial para la preservación de la vida."

En el oficio remitido a la SEC, el Gobierno Regional solicita que se investiguen las eventuales responsabilidades de las empresas distribuidoras, recordando además que la legislación vigente faculta al organismo fiscalizador para aplicar severas sanciones cuando se verifique el incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento permanente de la red eléctrica, considerando la interrupción injustificada del suministro como una infracción gravísima.

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