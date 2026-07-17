Gobernador Mundaca anuncia recursos de emergencia para financiar reparación de daños causados por temporal en Valparaíso

Tras una nueva sesión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) Regional, las autoridades entregaron un balance sobre la evolución del intenso sistema frontal que afecta a la región de Valparaíso. La instancia, encabezada por el gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, permitió evaluar las emergencias registradas y coordinar las acciones de respuesta desplegadas en el territorio.

La máxima autoridad regional calificó el evento meteorológico como una situación sin precedentes para la región.

"Estamos ante un hecho extraordinario, y ante un hecho extraordinario se necesitan medidas extraordinarias", enfatizó Mundaca, detallando que se proyecta la caída de "más de 300 milímetros de agua, lo que cae en todo un año".

A raíz de este escenario, el gobernador explicó que, tomando como referencia las experiencias de catástrofes anteriores y el reciente blackout, todos los servicios públicos han reforzado su capacidad operativa para enfrentar la emergencia.

"Todos los servicios públicos han destinado todas las fuerzas y los medios posibles para salvaguardar la vida de las personas".

FOCOS DE PREOCUPACIÓN

Durante el balance, las autoridades señalaron que las principales preocupaciones se concentran en las remociones en masa en sectores de cerros, los desarrollos inmobiliarios emplazados en el campo dunar y la continuidad de los servicios básicos, como el suministro de electricidad, agua potable y combustible.

Pese a la magnitud del sistema frontal, Mundaca destacó el trabajo coordinado entre municipios, servicios públicos, las Fuerzas Armadas y las policías, relevando que, hasta el momento, no se registran víctimas fatales.

"Estamos todos trabajando colaborativamente (...) no tenemos ninguna muerte que lamentar y por tanto eso da cuenta efectivamente de que hemos trabajado con prontitud y celeridad".

En cuanto al despliegue operativo, las autoridades detallaron:

Seguridad: Carabineros reforzó la región con más de 400 efectivos policiales .

Carabineros reforzó la región con . Búsqueda: La PDI confirmó que no existen denuncias por presunta desgracia .

La . Medios marítimos: La Armada dispuso todos sus recursos para labores de rescate y mantiene los puertos cerrados debido a las condiciones meteorológicas.

La y mantiene los debido a las condiciones meteorológicas. Monitoreo local: Se estableció contacto telemático con los 38 alcaldes y alcaldesas de la Región de Valparaíso para conocer en tiempo real la situación de cada comuna.

RECURSOS DE EMERGENCIA

Durante la sesión también se confirmó la utilización del 2% constitucional para emergencias del Gobierno Regional, recursos que permitirán financiar las primeras obras de respuesta.

La primera iniciativa será la reposición de la pasarela Balmaceda, en el sector de Yolanda, en Valparaíso, trabajo que se desarrolla en conjunto con el municipio con el objetivo de restablecer la conectividad vial lo antes posible.

Consultado por los plazos de ejecución de esta obra, el gobernador evitó fijar una fecha específica, aunque aseguró que el trabajo ya se encuentra en marcha.

"Estamos trabajando con la mayor celeridad posible (...) gran parte de los profesionales que acompañan a nuestras gestiones están desplegados en los territorios y tienen el mandato y la orden de que esto salga a la brevedad".

Finalmente, las autoridades reafirmaron que todos los equipos técnicos y de emergencia permanecerán desplegados mientras se mantenga el sistema frontal, priorizando la seguridad de la población, la atención de las emergencias y el correcto funcionamiento de las ciudades.

PURANOTICIA