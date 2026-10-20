General Vásquez se despide de la V Zona de Carabineros destacando baja de 5% en los delitos: "Estamos hablando de 2.500 menos"

En el marco de los recientes cambios en el Alto Mando de Carabineros, orientados a la modernización y profesionalización de la institución, destaca el paso a retiro de la general Patricia Vásquez, quien culmina una trayectoria de más de tres décadas. Egresada en 1992 de la Escuela de Carabineros como subteniente de Orden y Seguridad, la uniformada marcó un hito en 2024 al convertirse en la primera mujer en asumir la Jefatura de Zona de Valparaíso. Su carrera estuvo marcada por funciones vinculadas a la formación policial, la atención a menores y el trabajo en unidades operativas.

"Hoy me reencuentro con Patricia, dejo de ser general, (…) en realidad carabinero uno siempre es, pero creo que uno se va joven, quiero enfrentar nuevos desafíos y claramente siento que tengo mucho que aportar en la vida civil desde el área que me tocó no solamente acá ejercer mi mando, sino que en toda parte de Carabinero", expresó la general Vásquez.

Al realizar un balance de su gestión al frente de Carabineros en una de las regiones más complejas del país, la jefa policial destacó los principales hitos de su periodo, haciendo énfasis en los resultados operativos y la disminución de los delitos registrados en la zona.

"Puedo dar cuenta de que la gestión ha sido exitosa, estoy cerrando mi ciclo de general con un menos 5% en los delitos, estamos hablando de 2.500 delitos menos en la región. Me tocó también liderar, participar y planificar el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela, además de las diferentes tomas de Yevide, toma Placilla, las tomas de Valparaíso, también que tuvimos algunas intervenciones, todas de manera exitosa", afirmó.

En esa misma línea, la autoridad recordó las complejas emergencias que debió enfrentar durante su gestión en la región, particularmente los grandes desastres que afectaron a la zona. Asimismo, valoró el respaldo recibido de las distintas autoridades locales a lo largo de sus dos años al mando de la jefatura regional.

"Vengo, subrogando en Valparaíso, desde el incendio, me tocó la administración de la emergencia, desde el lado policial, con los grandes desastres que ocurrieron en la zona, donde lamentablemente fallecieron más de 138 personas", indicó.

Junto con recordar el trabajo realizado durante ese periodo, Vásquez agradeció el apoyo transversal de las autoridades políticas y comunales, independientemente de sus sectores. En ese contexto, reafirmó el carácter de servicio público de la institución y su compromiso con la ciudadanía.

"Quiero agradecer independientemente del color político, el apoyo que he tenido durante dos años de las diferentes delegaciones presidenciales, de los alcaldes, de todas las tendencias, y quiero reforzar el mensaje que Carabineros es Carabineros de todos, y para todos los chilenos".

En cuanto al proceso de transición en la jefatura regional, la general confirmó que, según sus antecedentes, la ceremonia de cambio de mando se realizará el próximo 3 de noviembre. Además, dedicó palabras de respaldo al oficial que asumirá el cargo, destacando su preparación y experiencia previa en la zona.

"El cambio de mando va a ser lo que tengo entendido el 3 de noviembre, solamente desearle lo mejor al general que llega, sé que lo va a hacer mejor que yo, tengo las esperanza que va a ser así, porque es un hombre capaz, capacitado, trabajó aquí en Valparaíso en la prefectura de Viña y tiene la experiencia suficiente para enfrentar esta región", señaló.

Finalmente, Vásquez expresó su cariño por Valparaíso y confirmó que permanecerá viviendo en la región tras su retiro. La general destacó las experiencias que marcaron su paso por la zona y manifestó que continuará apoyando a Carabineros desde otro ámbito, al mismo tiempo que valoró la renovación de los mandos como parte del proceso institucional.

"Me quedo en Valparaíso, me quedo radicada acá, yo siempre dije Santiago es Chile, Valparaíso es mi amor, no lo cambio, todo lo que viví fue una experiencia maravillosa, así que a darle, vamos a apoyar de otra manera a la institución, pero sin duda creo que es necesario hacer las renovaciones en los mandos", concluyó.

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