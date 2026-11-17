Un total de 47 procedimientos de registro y allanamiento realizó Gendarmería durante la última semana en distintos establecimientos penitenciarios de la región de Valparaíso, operativos que permitieron incautar 29 teléfonos celulares y 56 armas blancas de fabricación artesanal, entre otros elementos prohibidos.

Las intervenciones estuvieron orientadas a reforzar la seguridad al interior de los recintos penales y evitar que las personas privadas de libertad mantengan objetos que puedan ser utilizados para cometer delitos o agredir a otros internos y funcionarios.

El Complejo Penitenciario de Valparaíso concentró la mayor cantidad de procedimientos, con 11 allanamientos. Le siguieron el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes, con 10, y el Centro de Detención Preventiva de Casablanca, con ocho. Los operativos también se extendieron a las unidades penales de Petorca, San Antonio, Limache y Quillota.

El director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres Herrera, destacó que "los 47 allanamientos, tanto ordinarios como extraordinarios, realizados por personal de Gendarmería, permitieron requisar una serie de elementos prohibidos, entre ellos 29 teléfonos celulares y 56 armas blancas de fabricación artesanal. La requisa de estos elementos impide que personas privadas de libertad puedan cometer nuevos delitos desde el interior de nuestras unidades o que agredan a otro privado de libertad o funcionario".

El oficial también valoró "el profesionalismo con que diariamente nuestros funcionarios cumplen su labor. El trabajo desarrollado durante estos procedimientos refleja el compromiso con que se enfrentan cada una de las tareas propias de las unidades penales y que permite impedir que se ponga en riesgo la seguridad de los funcionarios y de las personas privadas de libertad".

Las cifras entregadas por Gendarmería también dan cuenta de un aumento en este tipo de intervenciones durante 2026. En lo que va del año, la institución ha realizado 1.695 procedimientos de registro y allanamiento en las unidades penales de la región, lo que representa un incremento del 25% en comparación con el mismo período de 2025.

De esta manera, los operativos buscan mantener el control y reforzar las condiciones de seguridad al interior de los recintos penitenciarios, mediante el retiro de elementos prohibidos que podrían facilitar la comisión de delitos o poner en riesgo la integridad de internos y funcionarios.

PURANOTICIA