Gendarmería busca triplicar plazas laborales para privados de libertad de la cárcel de Quillota

En el marco del día de la Reinserción Social que se conmemora el próximo 18 de julio, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, visitó el Centro de Detención Preventiva de Quillota, donde pudo conocer parte de los programas laborales que imparte Gendarmería de Chile en la región de Valparaíso.

Actualmente son 40 las personas privadas de libertad que realizan trabajos remunerados en el CDP de Quillota, cifra que podría llegar a 120 gracias al proyecto de construcción de un galpón laboral al interior del recinto.

Al respecto, el subsecretario de Luis Silva, sostuvo que la visita buscó ver la factibilidad del proyecto “que permita ampliar la capacidad de internos trabajando para empresas. Hoy día eso existe, pero hay una demanda insatisfecha por parte de internos que quieren trabajar y hay también el deseo de empresas por ofrecer más puestos de trabajo al interior del penal y lo que nos falta es un espacio idóneo para que esto pueda tener lugar”.

El director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres, sostuvo que “el trabajo conjunto del jefe de la unidad penal y el área técnica ha permitido que hoy estemos avanzando en un proyecto que es muy importante y que cuenta con el respaldo de actores muy relevantes. Estamos hablando de la posibilidad de triplicar las plazas laborales y, de esta manera, fortalecer los procesos de reinserción socio laboral de nuestra población penal. Actualmente son dos las empresas que funcionan al interior de la unidad y esperamos que ellas aumenten la cantidad de internos que mantienen contratados, como también estamos seguros que podremos sumar a nuevas empresas”.

En la visita al CDP de Quillota, también estuvo presente la seremi de gobierno, Rosario Pérez, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Rafael González, la delegada presidencial provincial de Quillota, Pilar Cuevas, el jefe de la unidad penal, teniente coronel Luigi Ugalde, además de la diputada Chiara Barchiesi.

Las autoridades resaltaron las posibilidades que presentaría la ejecución del proyecto, que se trabaja junto a la Secretaria de Planificación Comunal de la municipalidad de Quillota, contempla la construcción de una estructura metálica techada que permitirá ampliar cupos laborales para seguir fortaleciendo las posibilidades de reinserción social, articular redes de apoyo público privadas y visibilizar ante la ciudadanía la importancia de los procesos de integración de las personas privadas de libertad.

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