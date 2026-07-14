Gendarmería activa plan especial en cárceles de Valparaíso ante intenso sistema frontal

En cada una de las unidades penales de la región de Valparaíso se mantiene funcionando el Plan Preventivo Ante Amenazas Hidrometereológicas; esto, en respuesta a la Alerta Temprana Preventiva emitida por Senapred.

La activación de la acción implica implementar una serie de medidas y procedimientos que buscan evitar riesgos, resguardar la integridad del personal y población penal, y garantizar la continuidad operacional de los recintos penitenciarios.

Para coordinar la correcta implementación de las medidas preventivas y –de ser necesario– reactivas, se efectuó una reunión entre todos los jefes de las unidades penales y especiales de la zona. En la oportunidad, además de reiterar que debe existir una coordinación temprana, se reforzó la instrucción de difundir el Plan Preventivo y las responsabilidades individuales y colectivas que se desprenden del mismo.

El director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres, sostuvo que "estamos fortaleciendo las visitas inspectivas para constatar en terreno que se estén ejecutando debidamente las medidas en conocimiento de los alcaides y entre las que se encuentran la mantención preventiva de los sistemas de evacuación de aguas lluvias, revisión de techumbres y sistemas de respaldo energético y, de ser necesario, reforzar las pautas de servicio”.

De igual forma, señaló que "se instruye a funcionarios del área de prevención que sostengan un monitoreo constante del estado situacional de los establecimientos penitenciarios. Además, personal de la dirección regional mantiene y mantendrá una constante coordinación con Senapred para poder monitorear en tiempo real las posibles emergencias externas que pudiesen afectar el normal funcionamiento de las unidades penales”.

A estas medidas se suma la suspensión de trabajos al interior de los recintos penitenciarios y la gestión de riesgos en los desplazamientos de vehículos de Gendarmería, particularmente los destinados para traslado de población penal.

PURANOTICIA