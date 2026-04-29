Fundación Piensa reunió a autoridades y líderes en Viña del Mar para debatir sobre desarrollo desde las regiones

El encuentro, realizado en el Sporting Club y transmitido por Puranoticia.cl, reunió a autoridades, líderes y representantes del mundo público y privado para abordar el desarrollo nacional desde una mirada regional.
"Decisiones para crecer, una mirada desde las regiones", fue el nombre de la asamblea desarrollada por la Fundación Piensa este martes 28 de abril en Viña del Mar.
Desde el Sporting Club de la Ciudad Jardín, se se llevó a cabo un espacio de diálogo estratégico sobre el desarrollo nacional desde la perspectiva local.
El evento –transmitido por Puranoticia.cl– contó con la participación del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
Estas son las mejores imágenes del evento:
Ignacio Melero, Cristian Mella, Franco Gandolfo, Marcela Pastenes, Javier Torrejón y Cristian Rodríguez.
Pilar Illanes, Tomás Valenzuela y Fernanda Reitz
Andrés Polanco, Andrea Ceruti y Fernando Bustamante.
Arsenio Valverdu, Jeanette Bruna y Rodrigo Guarda.
Nelson Estay, Catalina Thauby y Reinaldo Reinike
Erhard Wenzel y Gunther Spratz
Lionel Toro y Catalina Montt
Pedro Maiz y Francisco Casasempere
Erich Ehrenfeld y Rodrigo Sanchez
Claudio Niada, Marcel Fort y Santiago Henríquez
Emilia Azocar, Jorge Jenschke y Diego Giacaman
Sofia Marambio y Camila Marambio
Rodrigo ASpillaga y María Trinidad Moran
Ariane Luttecke y Cristian Vasseur
Franco Gandolfo, Rafael González, Cristian Mella y Enrique Piraino
Juan Carlos Klenner y Hernán Silva
Juan Pablo Rodríguez, Gonzalo Bofill y Maximiliano Duarte
PURANOTICIA