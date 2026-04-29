Fundación Piensa reunió a autoridades y líderes en Viña del Mar para debatir sobre desarrollo desde las regiones

"Decisiones para crecer, una mirada desde las regiones", fue el nombre de la asamblea desarrollada por la Fundación Piensa este martes 28 de abril en Viña del Mar.

Desde el Sporting Club de la Ciudad Jardín, se se llevó a cabo un espacio de diálogo estratégico sobre el desarrollo nacional desde la perspectiva local.

El evento –transmitido por Puranoticia.cl– contó con la participación del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Estas son las mejores imágenes del evento:

Ignacio Melero, Cristian Mella, Franco Gandolfo, Marcela Pastenes, Javier Torrejón y Cristian Rodríguez.

Pilar Illanes, Tomás Valenzuela y Fernanda Reitz

Andrés Polanco, Andrea Ceruti y Fernando Bustamante.

Arsenio Valverdu, Jeanette Bruna y Rodrigo Guarda.

Nelson Estay, Catalina Thauby y Reinaldo Reinike

Erhard Wenzel y Gunther Spratz

Lionel Toro y Catalina Montt

Pedro Maiz y Francisco Casasempere

Erich Ehrenfeld y Rodrigo Sanchez

Claudio Niada, Marcel Fort y Santiago Henríquez

Emilia Azocar, Jorge Jenschke y Diego Giacaman

Sofia Marambio y Camila Marambio

Rodrigo ASpillaga y María Trinidad Moran

Ariane Luttecke y Cristian Vasseur

Franco Gandolfo, Rafael González, Cristian Mella y Enrique Piraino

Juan Carlos Klenner y Hernán Silva

Juan Pablo Rodríguez, Gonzalo Bofill y Maximiliano Duarte

PURANOTICIA