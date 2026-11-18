De cara al proceso de admisión escolar 2027, la red de educación parvularia encendió las alertas ante una disminución en las solicitudes de ingreso, una tendencia que se ha replicado en distintos puntos del país. Frente a este escenario, la directora regional de Fundación Integra en Valparaíso, Patricia Escobar, abordó en entrevista con Puranoticia.cl los principales factores que explicarían esta baja y realizó un llamado a las familias a aprovechar los cupos disponibles en los más de 100 establecimientos de la institución en la región.

El proceso de postulación, que estará disponible hasta el 27 de noviembre a través del sitio web de Fundación Integra, busca revertir los vacíos de matrícula, asociados tanto a cambios demográficos como a la postergación o falta de finalización de los trámites por parte de los apoderados. Sobre esta situación, la directora regional explicó: ''Los factores que nosotros identificamos dentro de esta baja en postulación hay múltiples, pero uno es que hemos identificado que muchas familias realizan ese trámite durante los últimos días del proceso o muchas veces realizan inicialmente su postulación, pero lo dejan incompleto''.

Junto con abordar las causas de esta disminución, Escobar hizo hincapié en la importancia de la educación parvularia como una etapa fundamental para el desarrollo integral de niños y niñas, advirtiendo que no asistir a estos espacios educativos puede tener consecuencias en sus futuros aprendizajes. En ese sentido, la autoridad señaló: ''Hoy las investigaciones nos han evidenciado que un niño que no asista a un jardín infantil tiene un impacto tremendo en las futuras aprendizajes escolares, en la lectura, en la escritura, en las matemáticas, en su desarrollo motor''.

Por otra parte, la directora regional recordó que los jardines infantiles y salas cuna de Fundación Integra son gratuitos y reciben a niños y niñas desde los tres meses hasta los cuatro años y doce meses de edad. Asimismo, destacó la cobertura territorial de la institución y la disponibilidad de cupos en distintas comunas de la región. Al respecto, puntualizó: ''Nosotros tenemos actualmente una matrícula regional de 7.050 niños. Tenemos una capacidad para atender a más de 8.000 niños. Por lo tanto, nosotros estamos en las diferentes comunas, diferentes sectores, incluidos la Isla de Pascua, Rapa Nui''.

Con el objetivo de revertir esta brecha en las matrículas, desde Fundación Integra han reforzado las estrategias de difusión y acercamiento a las comunidades, mediante campañas en medios de comunicación, redes sociales y acciones desplegadas directamente en los distintos territorios. Estas iniciativas buscan informar a las familias sobre la oferta educativa disponible y relevar los beneficios de la educación inicial para el desarrollo y bienestar de los párvulos.

Sobre este trabajo, Escobar detalló: ''ya llevamos hace algunos años y también este año fuertemente hemos realizado una campaña a nivel nacional y un trabajo en cada territorio para ver en las redes sociales, en las páginas, en las mismas radios, en televisión, donde vamos de alguna manera compartiendo con las familias, dando a conocer por un lado el impacto de la educación inicial, pero también desde la oferta que tenemos''.

En paralelo, la institución destacó el trabajo que desarrolla a través del programa Fondo Infancia, una iniciativa de acompañamiento que dispone de un equipo multidisciplinario para entregar orientación a padres, cuidadores y apoderados en materias de crianza y desarrollo infantil. Este servicio busca entregar apoyo a las familias frente a distintas inquietudes y necesidades que puedan surgir durante el proceso de crianza.

Sobre esta herramienta, Escobar puntualizó: ''la Fundación Integra ya hace varios años tiene todo un trabajo muy importante a través de su «Fondo Infancia» donde la familia, el cuidador, los apoderados se pueden ir comunicando con esta línea de Fondo Infancia que contempla todo un equipo multidisciplinario, para poder ayudar, orientar a las familias en torno a la crianza o cualquier tipo de necesidad que ellas tengan''.

A pocos días del cierre del proceso de postulación, programado para este 27 de noviembre, desde Fundación Integra reiteraron el llamado a las familias de la región de Valparaíso a informarse sobre los establecimientos disponibles, acercarse a los centros educativos y completar oportunamente sus solicitudes de ingreso, con el propósito de aprovechar los cupos existentes y asegurar el acceso de más niños y niñas a la educación parvularia.

PURANOTICIA