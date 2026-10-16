Funcionarios municipales de Quilpué confiesan sentir "miedo" por inminentes despidos y piden a alcaldesa Corti presentar nueva propuesta

La Municipalidad de Quilpué enfrenta un complejo escenario presupuestario luego de que el Concejo rechazara modificaciones por casi mil millones de pesos ($999.169.000), en una votación que dejó en suspenso la disponibilidad de recursos para distintas obligaciones vinculadas al personal. La decisión se produjo en medio de cuestionamientos al gasto municipal y de la preocupación por las consecuencias que podría tener el ajuste de las cuentas sobre la continuidad laboral de funcionarios.

El rechazo se relaciona con dos componentes principales: $539.600.000 asociados a honorarios y otros gastos de personal, y $459.569.000 vinculados a funcionarios a contrata. Uno de los puntos más controvertidos es que el gasto en personal a contrata llegaría al 44,6%, por sobre el límite legal del 40%. En este contexto, los trabajadores mantienen la expectativa de que la administración de Carolina Corti presente una alternativa que permita resolver el problema financiero sin recurrir a despidos.

El presidente del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Quilpué, Miguel Moya, reconoció a Puranoticia.cl que "desde el lugar de los trabajadores se está viviendo con mucha incertidumbre y mucho miedo en torno al futuro laboral que tenemos. La última información oficial que tenemos es que se rechaza el presupuesto y, salvo conversaciones con los concejales, no sabemos cuál es el siguiente paso".

Los representantes de los trabajadores estuvieron presentes tanto en la sesión del Concejo Municipal como en las comisiones previas, pero que a pesar de todas esas instancias no se ha planteado en ningún momento una salida concreta al conflicto.

"Tenemos una gran incertidumbre. Esperamos que la administración presente una nueva propuesta en que efectivamente el diálogo entre la administración y los concejales se dé de manera adecuada y pensando en las soluciones necesarias para que no existan estos despidos de los trabajadores y puedan continuar las labores de todos los funcionarios, tanto a contrata como a honorarios", afirmó.

SUELDOS DE LOS HONORARIOS

Uno de los puntos centrales para comprender el conflicto es que los funcionarios a contrata y los trabajadores a honorarios enfrentan problemas presupuestarios diferentes. En el primer caso, la discusión está directamente vinculada al límite legal del 40% del gasto en personal a contrata, mientras que para los honorarios el problema –según explicó Moya– se relaciona con la disponibilidad de recursos para cubrir las remuneraciones durante los últimos meses del presente año.

En el caso de los trabajadores a honorarios, el dirigente gremial explicó que, a diferencia de los contrata, no existe un límite general equivalente al 40% establecido. La excepción que mencionó corresponde a la cuenta presupuestaria 2103, que agrupa a los asesores de la alcaldesa Carolina Corti y que, de acuerdo con sus declaraciones, se encuentra en un 4%, con un máximo legal que podría llegar al 10%.

El problema, según detalló, es que los recursos presupuestados para pagar los honorarios se habrían agotado antes de finalizar el año, dejando sin financiamiento suficiente las remuneraciones de los dos meses restantes, vale decir noviembre y diciembre. Se trata, por tanto, de una dificultad asociada a la ejecución de los recursos disponibles y no del mismo límite legal que afecta a los funcionarios a contrata.

Moya también señaló que los trabajadores a honorarios representan el 46% de los funcionarios municipales, por lo que considera fundamental que la administración transparente la información sobre sus contrataciones y realice ajustes en las remuneraciones. De acuerdo con lo que el sindicato consultó a los concejales quilpueínos, estos habrían manifestado disposición a aprobar una nueva propuesta para este grupo si se entregan los antecedentes solicitados y se ajustan los sueldos.

"En materia de trabajadores a honorarios, nosotros le consultamos la voluntad a los concejales y ellos nos plantean que si la administración transparenta la información de los trabajadores a honorarios y ajusta los sueldos que tienen, ellos aprueban sin ningún problema", sostuvo el dirigente sindical de la Ciudad del Sol.

Por ello, los trabajadores esperan que la administración comunique si está dispuesta a realizar esas modificaciones y presente una alternativa que permita asegurar el pago de los sueldos pendientes, sin que el conflicto presupuestario termine afectando la continuidad laboral de quienes se desempeñan bajo esta modalidad.

EL DRAMA DE LOS CONTRATA

La situación de los funcionarios a contrata es más compleja, según el presidente del sindicato, debido a que el gasto municipal asociado a este grupo está cerca del límite legal. Moya explicó que, de acuerdo con los antecedentes que manejan los concejales, una eventual aprobación de recursos que permita mantener el gasto dentro del 40% no alcanzaría para asegurar la continuidad de todos los contratos vigentes.

"En el tema de los contrata, los concejales han sido bastante más duros. Ellos plantean que hoy día esa cuenta ya está casi al límite del 40%, entonces que lo que ellos pudieran aprobar presupuestariamente para mantenerse dentro del 40% no permitiría la continuación de todos los contratos que hoy día existen, entonces se requeriría hacer los ajustes de personal", indicó el funcionario municipal.

Consultado por la cantidad de funcionarios que podrían verse afectados, el presidente del sindicato señaló que no existe una cifra oficial de desvinculaciones. Sin embargo, afirmó que los números comentados por los concejales apuntaban a un porcentaje elevado de los trabajadores a contrata, aunque inferior a la mitad de ese grupo.

Actualmente, según el dirigente, el Municipio de la Ciudad del Sol cuenta con alrededor de 170 funcionarios a contrata, por lo que no serían menos de 85 personas las que tendrían que dejar sus funciones en la casa edilicia que lidera la alcaldesa Corti.

Así, mientras los trabajadores a honorarios esperan que se transparenten los antecedentes y se ajusten las remuneraciones para destrabar la discusión, los funcionarios a contrata enfrentan la posibilidad de que el cumplimiento del límite presupuestario obligue a reducir la dotación, tal como se ha venido advirtiendo.

Por ahora, la incertidumbre persiste entre los trabajadores municipales, que esperan una nueva propuesta de la administración municipal de Quilpué y un acuerdo con los concejales que permita resolver el problema presupuestario sin concretar las tan temidas desvinculaciones que mantienen en alerta a los funcionarios.

PURANOTICIA