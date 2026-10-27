Funcionarios municipales de Quilpué acusan abandono de concejales y de alcaldesa: "Nos vamos sin un sustento para mañana"

Un complejo momento atraviesa la administración de Carolina Corti al mando de la Municipalidad de Quilpué, luego de que el Concejo Municipal rechazara, por seis votos en contra, la modificación presupuestaria N° 22, que buscaba habilitar $491 millones en las cuentas 21.03 y 21.04 para financiar las remuneraciones de 406 trabajadores a honorarios. La decisión se produjo dos semanas después de un primer rechazo, dejando nuevamente en suspenso una solución para los funcionarios de la casa edilicia.

Detrás de la disputa presupuestaria hay cientos de trabajadores que ven amenazada la continuidad de sus empleos y que, con ello, enfrentan la incertidumbre sobre cómo sostener económicamente a sus familias. La tensión quedó de manifiesto durante la sesión, donde los funcionarios expresaron con aplausos su respaldo a los votos favorables a la modificación (tres en total) y reaccionaron con gritos tras el resultado.

De paso, la controversia en el órgano comunal también abrió un nuevo flanco de cuestionamientos hacia la administración municipal y los concejales, en medio de las acusaciones cruzadas por las responsabilidades en la situación financiera.

Fue en ese escenario que Miguel Moya, presidente de los funcionarios a honorarios de la Municipalidad de Quilpué, tomó la palabra al terminar de escuchar todos los argumentos de la votación para cuestionar duramente a ambas partes. "Hoy día ni los concejales ni la administración han estado del lado de los trabajadores. Desde que comenzó esta situación", afirmó, dejando en claro que, a su juicio, los funcionarios no se sienten respaldados por ninguna de las partes involucradas en el conflicto.

Moya aseguró también que los trabajadores de la Municipalidad de Quilpué conocen los antecedentes de la controversia presupuestaria y que también han participado en las conversaciones sobre el problema, aportando una serie de datos e información a las autoridades. "Todos los antecedentes que han dado, no hay ninguno que no conozcamos y que no hayamos discutido como trabajadores también", sostuvo.

El dirigente fue especialmente duro al referirse a las responsabilidades que, según dijo, tienen los funcionarios. "Los acompañamos, lo hemos conversado e incluso hemos prestado antecedentes que tampoco manejaban ustedes porque sin duda que hemos estado preocupados de esta situación en distintos momentos", señaló.

Luego, lanzó una de las frases más categóricas de su intervención: "Sabemos y tenemos claro quién se gastó nuestro sueldo. Tenemos claras cuáles son las responsabilidades y en eso no nos perdemos. Se lo hemos dicho a ustedes y lo hemos dicho también públicamente", expresó el dirigente, para quien se le instaló un improvisado micrófono para que pudiera entregar sus palabras a los presentes.

El presidente de los funcionarios también cuestionó a los concejales que rechazaron la modificación presupuestaria, recordando que anteriormente habían expresado su compromiso con la protección de los puestos de trabajo y las familias afectadas.

De igual forma, dijo que "esperábamos que cumplieran la carta que leímos con mucha gratitud en un momento y esperanza, cuando dijeron, de cara a nosotros y de cara a toda la ciudadanía, que iban a poner primero a los trabajadores, que iban a proteger el empleo y que su prioridad humana y política era el resguardo de nuestras familias". Su conclusión fue tajante: "Hoy día eso no lo hicieron".

Para Moya, lo ocurrido este martes en la sesión ordinaria también profundiza la pérdida de confianza de los funcionarios hacia las autoridades municipales. Pero las críticas del dirigente no se limitaron al Concejo, ya que también apuntó a la administración de Corti, a la que reprochó no haber resguardado las remuneraciones de los trabajadores.

"Ahí también se quiebran las confianzas de nosotros como trabajadores con la administración, por haber gastado nuestros sueldos, pero también con usted por no haber sabido proteger nuestros sueldos", expresó, dirigiéndose a la jefa comunal.

Finalmente, el representante de los funcionarios contrastó la preocupación que podrían experimentar las autoridades con la incertidumbre que enfrentan ellos, diciendo que "hoy día seguramente ustedes se van con la guata apretada, pero nosotros nos vamos sin un sustento para el día de mañana. Y eso quiero que lo tengan claro".

Pese al resultado de la sesión, Miguel Moya cerró su intervención llamando a los trabajadores a mantener la organización y continuar defendiendo sus empleos, asegurando que "esto no termina acá, esta lucha continúa porque hoy no contamos probablemente ni con la administración ni con los concejales, pero contamos con nuestra fuerza como trabajadores, y eso va a valer más al final del día".

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