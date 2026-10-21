Funcionarios de servicios públicos, Carabineros y PDI se trasladan a Juan Fernández para realizar una serie de operativos

Más de 30 funcionarios de servicios públicos, además de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), zarparon al archipiélago de Juan Fernández con el objetivo de realizar una serie de operativos en beneficio de esa comunidad, entre ellos, Gobierno en Terreno, desarrollo de proyectos, fiscalizaciones, visitas de obras, monitoreos, apoyos técnicos, entre otras acciones.

Los servicios que operarán en la isla son seremías de Salud; de Bienes Nacionales; de Obras Públicas; de Cultura, las Artes y el Patrimonio; de Desarrollo Social y Familia; y de Seguridad Pública; el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio; SLEP Valparaíso; Junaeb; Desarrollo País; Indap; SAG; y la Delegación Presidencial Regional.

El Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Manuel Millones, llegó hasta el Molo de Abrigo para despedir al contingente que se embarcó en el buque de transportes de la Armada, “Aquiles”.

En la ocasión, explicó que “este viaje contempla un operativo de distintos servicios públicos. El archipiélago de Juan Fernández es un territorio muy apartado, la distancia que tenemos hacia el archipiélago es grande, las dificultades de traslado, los problemas de aislamiento. Por eso demanda una preocupación especial. Por eso que es muy relevante que al menos una vez al año se haga este ejercicio”.

Como parte del grupo de funcionarios que viajan a la isla, se encuentra un representante de la Seremi de Seguridad, que llevará asesoría técnica y apoyo a la gestión municipal en materias de seguridad, para lo cual se ha coordinado desde hace meses la implementación del sistema local de televigilancia que tendrá la zona insular con tres puntos que darán cobertura y prevención a los habitantes de la isla. Además, se realizarán charlas y exposiciones sobre el Programa Denuncia Seguro y la oferta programática de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

“Hemos tenido algunas denuncias de casos de droga, fundamentalmente por embarcaciones que hay en la isla. Por eso es que ustedes ven que hay un perro especial del OS7 de Carabineros que va a acompañar a la tripulación”, manifestó al respecto Millones.

OPERATIVO MÉDICO

El Comandante del AP - 41 "Aquiles", Capitán de Fragata Jorge Chandía, explicó que en el buque viajan 55 miembros de la Fundación ACRUX para realizar operativos de salud en variadas especializades médicas.

"El día de hoy nos encontramos junto a la Fundación Acrux y otros servicios públicos, embarcándonos para zarpar a la isla Robinson Crusoe en un gran operativo médico, orientado a apoyar a la gente en Juan Fernández. Para nosotros es un motivo de orgullo, porque para la Armada poder apoyar a quienes están lejos, haciendo patria, ejerciendo soberanía, es siempre algo de gran felicidad y nos predispone a entregar lo mejor de nosotros para llevar a los médicos y que puedan apoyar a la comunidad”, sostuvo.

La Directora Médica de la Fundación Acrux, Carolina Cerón, detalló que “éste es el vigésimo operativo que lleva la Fundación Acrux a Juan Fernández, desde 2005 a la fecha. Llevamos, en este momento, 55 profesionales de la salud, entre médicos y no médicos, y vamos a hacer atenciones de prácticamente todas las especialidades. Especialidades tan complejas como reumatología, traumatología, pediatría, neurología, broncopulmonar, radiólogos, de modo de poder hacer exámenes y tratar de ser lo más resolutivos posibles para ayudar a la gente de la isla en resolver sus problemas de salud. La isla es una localización muy aislada, es muy difícil llegar allá. La inmediatez de estar con el especialista o de que la gente se traslade al continente y pueda ser atendida por el especialista significa cumplir con muchas cosas al mismo tiempo para que todo se logre. Por eso, llegar con todos estos especialistas que de otro modo no tendrían posibilidad es tremendamente importante. Y nosotros con esto contribuimos de una manera brutal a ayudar a disminuir la lista de espera y que la gente efectivamente reciba las atenciones que necesita lo antes posible”.

En ese mismo sentido, Alice Catalán Araya, directora del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, indicó que “nuestro objetivo en participar en este operativo de Gobierno en Terreno es acercar al servicio a la isla, un territorio que está alejado. Los profesionales del servicio van a estar presentes apoyando en el operativo y generando este nexo de continuidad en la atención y en la rehabilitación que posteriormente los pacientes deben tener, vinculados a nuestros hospitales acá en el continente. Asimismo, también viaja un equipo de recursos físicos e inversiones, de manera tal de realizar un diagnóstico y estado de situación respecto al CESFAM que se encuentra actualmente en la isla”.

Cabe señalar que en estos operativos médicos se pretenden realizar más de 2.000 prestaciones de salud para la comunidad del archipiélago de Juan Fernández, con personal médico de la Fundación Acrux, quienes son voluntarios y algunos, Oficiales de la Reserva Naval.

PURANOTICIA